Худобин о переходе в «Сибирь»: «Я доволен, все хорошо. Была договоренность, что если поступит предложение из КХЛ, меня отпустят из «Сокола»

Теги Сибирь Антон Худобин Александр Семин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Чемпионат.com Хоккей

Антон Худобин прокомментировал свой переход в «Сибирь» из красноярского «Сокола».

«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, все хорошо. В «Соколе» знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я написать и попрощаться еще не успел.

С Александром Семиным мы хорошо общаемся. Это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договоренность, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», – сказал вратарь «Сибири» Антон Худобин.

«Сибирь» подтвердила переход Худобина. «Сокол» получил денежную компенсацию за 37-летнего вратаря, 14 сезонов игравшего в НХЛ

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2 комментария

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Огюст
Посмотрим на твою игру Антон в Сибири , как ты поможешь команде !
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Виктория Кашмарова
главное про двух братьв не болтай, а то вернешься в вхл)))
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