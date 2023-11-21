Худобин о переходе в «Сибирь»: «Я доволен, все хорошо. Была договоренность, что если поступит предложение из КХЛ, меня отпустят из «Сокола»
Антон Худобин прокомментировал свой переход в «Сибирь» из красноярского «Сокола».
«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, все хорошо. В «Соколе» знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я написать и попрощаться еще не успел.
С Александром Семиным мы хорошо общаемся. Это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договоренность, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», – сказал вратарь «Сибири» Антон Худобин.
«Сибирь» подтвердила переход Худобина. «Сокол» получил денежную компенсацию за 37-летнего вратаря, 14 сезонов игравшего в НХЛ
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