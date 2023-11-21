Худобин о переходе в «Сибирь»: «Я доволен, все хорошо. Была договоренность, что если поступит предложение из КХЛ, меня отпустят из «Сокола»

Антон Худобин прокомментировал свой переход в «Сибирь» из красноярского «Сокола».

«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, все хорошо. В « » знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я написать и попрощаться еще не успел.

С Александром Семиным мы хорошо общаемся. Это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договоренность, что если поступит предложение от клуба , то меня отпустят», – сказал вратарь « » .

«Сибирь» подтвердила переход Худобина. «Сокол» получил денежную компенсацию за 37-летнего вратаря, 14 сезонов игравшего в НХЛ