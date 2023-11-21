Фастовский о Худобине в «Сибири»: «Нагрузка на вратарей огромная – напряженный календарь. У многих команд по 3-4 голкипера в обойме»
Кирилл Фастовский объяснил переход Антона Худобина в «Сибирь».
37-летний голкипер подписал соглашение с «Сибирью», перейдя из «Сокола», выступающего в ВХЛ.
«Мы взяли Худобина для укрепления вратарской линии. Сейчас напряженный календарь. Нагрузка на вратарей выпадает огромная.
Двумя вратарями тяжеловато справиться иногда.
У многих команд по три, а то по четыре вратаря в обойме», – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
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