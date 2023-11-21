Фастовский о Худобине в «Сибири»: «Нагрузка на вратарей огромная – напряженный календарь. У многих команд по 3-4 голкипера в обойме»

Теги Сибирь Антон Худобин Кирилл Фастовский КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Фастовский объяснил переход Антона Худобина в «Сибирь».

37-летний голкипер подписал соглашение с «Сибирью», перейдя из «Сокола», выступающего в ВХЛ.

«Мы взяли Худобина для укрепления вратарской линии. Сейчас напряженный календарь. Нагрузка на вратарей выпадает огромная.

Двумя вратарями тяжеловато справиться иногда.

У многих команд по три, а то по четыре вратаря в обойме», – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

2 комментария

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Сергей Галынский
4 вратаря - это система Романа Ротеберга,самого системного тренера из всех системных с собственной неповторимой системой
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Михаил
Вряд ли Антон пришёл сидеть и смотреть за матчами
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