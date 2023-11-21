Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью» до конца сезона (Metaratings)

Теги Сибирь Антон Худобин КХЛ деньги Хоккей

Антон Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее «Сибирь» объявила о подписании контракта с Антоном Худобиным сроком до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ за «Сокол» и одержал 6 побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.

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2 комментария

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Антон Некрасов
пойдет ..
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Александр Космынин
Фастовскому огромный респект
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