Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью» до конца сезона (Metaratings)
Антон Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью».
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее «Сибирь» объявила о подписании контракта с Антоном Худобиным сроком до 30 апреля 2024 года.
В текущем сезоне Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ за «Сокол» и одержал 6 побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.
Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.
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