Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью» до конца сезона (Metaratings)

Антон Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее « » объявила о подписании контракта с сроком до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ за «Сокол» и одержал 6 побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.