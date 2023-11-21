Тренер «Трактора» Заварухин об 1:2 от «Авангарда»: «Создали много хороших моментов, но получилось только один гол забить. Будем разбираться»

Алексей Заварухин высказался после матча против «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Скажем так: соперник ждал нашей ошибки, дождался и нам забил гол. Немножко не повезло.

Создали много хороших моментов, но получилось только один гол забить. Будем разбираться. Жалко, что не прервали серию соперника, но теперь настраиваемся на южно-уральское дерби. Там тоже соперник с хорошей серией.

Тяжело дать оценку сейчас домашним матчам. Мы планировали больше очков набрать. Где-то у нас получилось, где-то нас соперник переиграл в плане тактики. Но это хоккей.

Конечно, дальше будет ротация состава, выйдут другие ребята играть», – сказал нлавный тренер « » .