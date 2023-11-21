«Авангард» оставит Шулака в запасе на матч с «Трактором». Речи об уходе из клуба пока не идет

Теги Авангард Трактор КХЛ Либор Шулак Хоккей

Либор Шулак не примет участие в матче против «Трактора».

Защитник «Авангарда» пропустит игру Фонбет чемпионата КХЛ по решению тренерского штаба.

На утренней раскатке чешский хоккеист тренировался с неиграющим составом.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что речи об уходе Либора Шулака из клуба пока что не идет.

В этом сезоне хоккеист набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «минус 4» в 31 матче регулярного чемпионата.

В прошедшее межсезонье Шулак перешел в «Авангард» из «Адмирала».

26 комментариев

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За авангард
Ответ Ыжык
Надо отправлять на мороз. 50 млн. а толку ноль. Лучше центра иностранца поискать.
А защитник в топ4 не нужен?
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Ыжык
Ответ За авангард
А защитник в топ4 не нужен?
Центр намного нужней. У нас после первого звена пропасть. Нужно как то оживлять
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+1
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Игорь Кузлякин
Ответ Ыжык
А есть чем обосновать, кроме скобок?
ты хочешь потратить легионерскую позицию на это недоразумение (( которое даже в Минске себя не проявило!!!! ты хоть разбираешься в хоккее, у нас 2 топовых лега есть оба в нападении, а нужен защитник тогда если это не Шулак, то точно такого плана, но ни как иначе
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Игорь Кузлякин
Ответ Александр Невский
Если ты незнаешь лучше читай и наблюдай , через пару дней узнаешь .
на кого???? (((
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Александр Невский
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Ответ Игорь Кузлякин
не пиши чушь аааа((
Если ты незнаешь лучше читай и наблюдай , через пару дней узнаешь .
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Игорь Кузлякин
Ответ Александр Невский
Шулака обменяют на другого легионера в Барыс .
кого там брать, о господи горе эксперты
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Игорь Кузлякин
Ответ Александр Невский
Шулака обменяют на другого легионера в Барыс .
не пиши чушь аааа((
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Ermak71
Ответ Игорь Кузлякин
у нас со всеми игроками свободно в платежке 100 мил даже больше, ты не забывай Пайгин подешевел, у него 35 был, минус Демченко, это 35, + Хромченко, это 17(( , и представь теперь минус Шулак это 55 и если не дурак можешь посчитать сколько будет, и куда столько денег свободных, если только в карман Курьянову то да((
кто такой Хромченко? Как Антом может в карман положить?
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Игорь Кузлякин
Ответ Игорь Кузлякин
не смеши а у него контракт 60 мил, а не 300 чтобы столько игроков выгонять(((
я за этим очень пристально слежу и считаю всё со мной в этом плане спорить бесполезно
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Игорь Кузлякин
Ответ Рита Ктинидина
Готовят деньги под Жафярова
у нас со всеми игроками свободно в платежке 100 мил даже больше, ты не забывай Пайгин подешевел, у него 35 был, минус Демченко, это 35, + Хромченко, это 17(( , и представь теперь минус Шулак это 55 и если не дурак можешь посчитать сколько будет, и куда столько денег свободных, если только в карман Курьянову то да((
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Игорь Кузлякин
Ответ Рита Ктинидина
Готовят деньги под Жафярова
не смеши а у него контракт 60 мил, а не 300 чтобы столько игроков выгонять(((
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Ilya Ilya
Ответ Игорь Кузлякин
горе эксперт где ты сейчас его найдешь!!!!
Ахл. Североамериканцы из европы
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Ыжык
Ответ Игорь Кузлякин
ты хочешь потратить легионерскую позицию на это недоразумение (( которое даже в Минске себя не проявило!!!! ты хоть разбираешься в хоккее, у нас 2 топовых лега есть оба в нападении, а нужен защитник тогда если это не Шулак, то точно такого плана, но ни как иначе
Даже в Минске? Спунер был выслан из Минска за ненадобностью, спунер теперь недоразумение? Статистика в АХЛ у Смита чуть хуже чем у Найта.
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Ыжык
Надо отправлять на мороз. 50 млн. а толку ноль. Лучше центра иностранца поискать.
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Ыжык
Ответ Игорь Кузлякин
(((((((((( Смит(((((((((((( ну это финиш
А есть чем обосновать, кроме скобок?
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Игорь Кузлякин
Ответ Ыжык
Смит из Минска выглядит перспективным. И им он особо не нужен
(((((((((( Смит(((((((((((( ну это финиш
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Ыжык
Ответ Игорь Кузлякин
горе эксперт где ты сейчас его найдешь!!!!
Смит из Минска выглядит перспективным. И им он особо не нужен
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За авангард
Ответ Ivan55
да там все нужно и центр вместе со вторым звеном а на мороз много кого можно отправить.. там пол команды в крылья нужно...
А ты прав черт возьми!
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Seraf
Ответ Игорь Кузлякин
горе эксперт где ты сейчас его найдешь!!!!
Ну тебе с дивана, конечно, виднее) Генменеджер весь сезон работает, а не только в межсезонье) Можно найти, умеючи-то))
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Ivan55
Ответ За авангард
А защитник в топ4 не нужен?
да там все нужно и центр вместе со вторым звеном а на мороз много кого можно отправить.. там пол команды в крылья нужно...
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Болельщик АВЫ
Ответ Игорь Кузлякин
горе эксперт где ты сейчас его найдешь!!!!
ну Шимона же привезли.почему бы и не попробовать.хотя это вратарь и я это понимаю
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Ermak71
Подумает-перезагрузится и увидим прошлогоднего-полезного)
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