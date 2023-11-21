«Авангард» оставит Шулака в запасе на матч с «Трактором». Речи об уходе из клуба пока не идет

Либор Шулак не примет участие в матче против «Трактора».

Защитник « » пропустит игру Фонбет чемпионата по решению тренерского штаба.

На утренней раскатке чешский хоккеист тренировался с неиграющим составом.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что речи об уходе из клуба пока что не идет.

В этом сезоне хоккеист набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «минус 4» в 31 матче регулярного чемпионата.

В прошедшее межсезонье Шулак перешел в «Авангард» из «Адмирала».