«Авангард» оставит Шулака в запасе на матч с «Трактором». Речи об уходе из клуба пока не идет
Либор Шулак не примет участие в матче против «Трактора».
Защитник «Авангарда» пропустит игру Фонбет чемпионата КХЛ по решению тренерского штаба.
На утренней раскатке чешский хоккеист тренировался с неиграющим составом.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что речи об уходе Либора Шулака из клуба пока что не идет.
В этом сезоне хоккеист набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «минус 4» в 31 матче регулярного чемпионата.
В прошедшее межсезонье Шулак перешел в «Авангард» из «Адмирала».
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