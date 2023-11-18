Заварухин о 2:4 от «Трактора»: «Не скажу, что «Автомобилист» прям совсем проиграл. Сыграли пассивно, местами не хватило агрессии, совершили ненужные ошибки»
Николай Заварухин высказался о поражении от «Трактора».
«Автомобилист» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– «Трактор» – с победой. Потрясающая атмосфера на стадионе. Настоящая атмосфера дерби. Слышно наших болельщиков и болельщиков «Трактора».
В начале планировали преподнести сюрприз челябинцам и сыграли активно. Где-то получилось, владели шайбой в зоне атаки, заработали удаление, реализовали большинство.
Дальше по игре сыграли более пассивно, совершили ненужные ошибки в обороне и пропустили. Интересная игра. Здорово сыграл вратарь соперника.
Хоккей – командный вид спорта. Где-то мы недоработали и пропустили голы. 39 бросков, из них 23 заблокированных – я думаю, количество должно перейти в качество.
– Проигрыш «Трактору» – это следствие выезда на Дальний Восток.
– Да, четыре тяжелые игры. Давали ребятам выходные.
Не скажу, что прям совсем проиграли. Местами не хватило агрессии в обороне и быстрого наката, чем соперник и воспользовался.
Есть небольшие отговорки, что Дальний Восток. Есть над чем работать.
Мы должны дорабатывать у своих ворот и у ворот соперника, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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