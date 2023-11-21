«Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах сезона. В прошлом году было 23 балла. Команда без Василевского входит в топ-4 самых пропускающих в НХЛ

«Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах НХЛ без Андрея Василевского.

Вратарь еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы.

На данный момент клуб занимает 4-е место в Атлантическом дивизионе. « » входит в топ-4 самых пропускающих команд лиги (69 шайб) наряду с «Коламбусом» (69), «Сиэтлом» (70) и «Сан-Хосе» (75).

При этом клуб набрал всего на 1 балл меньше, чем в первых 19 матчах сезона-2022/23. Тогда «Тампа» набрала 23 очка. В 14 играх ворота защищал Василевский.

В сентябре голкипер «Тампы» успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Сообщалось, что 29-летний россиянин выбыл на 8-10 недель.

Основным вратарем в отсутствие Василевского стал (16 игр, 8 побед, 89,4% сэйвов, 3,44 коэффициент надежности).

Василевский об операции: «Глупая травма, которой можно было избежать. Причиной стал бодибилдинг – я не был умен и нагружал себя слишком сильно»