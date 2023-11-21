Стэмкос о голевой передаче от Кучерова на 59:55: «Мировой класс. Такой пас может сделать еще только один парень в НХЛ, возможно»
Стивен Стэмкос похвалил голевую передачу Никиты Кучерова на 60-й минуте.
Капитан «Тампы» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:4 ОТ) на 59:55 с передачи россиянина.
«Я знаю, на что способен Куч. Это мировой класс. Я увидел, что он собирается пасовать с неудобной руки. Возможно, такой пас может сделать еще только один парень во всей лиге.
Я знал, что если передача пройдет, то у меня будет хороший шанс отправить шайбу в ворота», – сказал Стэмкос после игры.
И нельзя здесь не отметить Хедмана, который мастерски закрыл синюю и не позволили шайбе выйти из зоны. Я бы сказал, что Витя тоже заслуживает передачи за этот гол Стэммера))