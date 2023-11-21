Стэмкос о голевой передаче от Кучерова на 59:55: «Мировой класс. Такой пас может сделать еще только один парень в НХЛ, возможно»

Теги Бостон Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Стивен Стэмкос похвалил голевую передачу Никиты Кучерова на 60-й минуте.

Капитан «Тампы» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:4 ОТ) на 59:55 с передачи россиянина.

«Я знаю, на что способен Куч. Это мировой класс. Я увидел, что он собирается пасовать с неудобной руки. Возможно, такой пас может сделать еще только один парень во всей лиге.

Я знал, что если передача пройдет, то у меня будет хороший шанс отправить шайбу в ворота», – сказал Стэмкос после игры. 

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6 комментариев

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curdboy
У Никиты всего одно очко в этом матче... И, казалось бы, матч для Куча можно назвать неудачным, но это одно очко заработано в самый необходимый для команды момент.
И нельзя здесь не отметить Хедмана, который мастерски закрыл синюю и не позволили шайбе выйти из зоны. Я бы сказал, что Витя тоже заслуживает передачи за этот гол Стэммера))
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sergio_ua
Ответ curdboy
У Никиты всего одно очко в этом матче... И, казалось бы, матч для Куча можно назвать неудачным, но это одно очко заработано в самый необходимый для команды момент. И нельзя здесь не отметить Хедмана, который мастерски закрыл синюю и не позволили шайбе выйти из зоны. Я бы сказал, что Витя тоже заслуживает передачи за этот гол Стэммера))
Хэдмен в овертайме свой заслуженный ассист дооформил )
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Einfach Safari
там и Витя шикарно оставил шайбу в зоне атаки , и Стамескин бросил как умеет точно, но ассист Куча это конечно вышка
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Кино Музыка
Порой не понимаешь, как Куч успевает видеть партнеров. Ему неудобный пас дали, выцелил при обработке шайбы.
+3
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akrets
Кучеров, безусловно, один из лучших хоккеистов в истории NHL. Как Федоров, Дацюк, Малкин- если говорить о наших
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0
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