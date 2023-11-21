Стэмкос о голевой передаче от Кучерова на 59:55: «Мировой класс. Такой пас может сделать еще только один парень в НХЛ, возможно»

Стивен Стэмкос похвалил голевую передачу Никиты Кучерова на 60-й минуте.

Капитан « » сравнял счет в матче регулярного чемпионата с « » (5:4 ОТ) на 59:55 с передачи россиянина.

«Я знаю, на что способен Куч. Это мировой класс. Я увидел, что он собирается пасовать с неудобной руки. Возможно, такой пас может сделать еще только один парень во всей лиге.

Я знал, что если передача пройдет, то у меня будет хороший шанс отправить шайбу в ворота», – сказал после игры.