Хэйгл с победным голом «Бостону» в овертайме, Стенлунд с 1+2 и Форсберг с дублем – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Нэшвилл НХЛ Филип Форсберг Кевин Стенлунд Брэндон Хэйгл Хоккей

Брэндон Хэйгл, Кевин Стенлунд и Филип Форсберг – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг с дублем в ворота «Колорадо» (4:3). Ему удалось сравнять счет на 59:22, победный гол был забит на 59:38 (отличился Яков Тренин). 

Вторая звезда – форвард «Флориды» Кевин Стенлунд с 3 (1+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:3). 

Первая звезда – форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл с 2 (1+1) очками в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Он стал автором победной шайбы в овертайме. 

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