Хэйгл с победным голом «Бостону» в овертайме, Стенлунд с 1+2 и Форсберг с дублем – звезды дня в НХЛ
Брэндон Хэйгл, Кевин Стенлунд и Филип Форсберг – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг с дублем в ворота «Колорадо» (4:3). Ему удалось сравнять счет на 59:22, победный гол был забит на 59:38 (отличился Яков Тренин).
Вторая звезда – форвард «Флориды» Кевин Стенлунд с 3 (1+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:3).
Первая звезда – форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл с 2 (1+1) очками в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Он стал автором победной шайбы в овертайме.
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