Хэйгл с победным голом «Бостону» в овертайме, Стенлунд с 1+2 и Форсберг с дублем – звезды дня в НХЛ

Брэндон Хэйгл, Кевин Стенлунд и Филип Форсберг – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с дублем в ворота «Колорадо» (4:3). Ему удалось сравнять счет на 59:22, победный гол был забит на 59:38 (отличился Яков Тренин).

Вторая звезда – форвард «Флориды» с 3 (1+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:3).

Первая звезда – форвард « » с 2 (1+1) очками в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Он стал автором победной шайбы в овертайме.