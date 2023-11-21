Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 30 очками в 19 играх

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 30 очками в 19 играх.

Защитник «Ванкувера» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1). 

В активе 24-летнего американца стало 30 (8+22) баллов в 19 играх сезона. 

Второе место в гонке бомбардиров делят его партнер Джей Ти Миллер (29 очков в 19 играх, 12+17) и Давид Пастрняк из «Бостона» (29 очков в 17 играх, 12+17). 

За ними следуют еще один представитель «Кэнакс» Элиас Петтерссон (28 очков в 19 играх, 8+20) и Никита Кучеров из «Тампы» (28 очков в 18 играх, 13+15). 

9 комментариев

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Кино Музыка
Гонка бомбардиров в этом сезоне самая интересная, наверное.
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Непристойное предложение
Королева!
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ZlomSpb
Ответ hibou
катание потрясающее, площадку видит, игру читает. Арт Росс вряд ли выиграет, а на Норрис трофи пока главный претендент
Макар думает иначе)) он не хуже, отстаёт по очкам, но и игр меньше. ещё впереди 60+ матчей
+5
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Антон Якимцев
Ну как бы Макар тоже недалеко с двумя играми в запасе.

Но сегодняшнее положение, это был пипец...
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Ответ года
Новый Бурк растёт?
+2
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hibou
катание потрясающее, площадку видит, игру читает. Арт Росс вряд ли выиграет, а на Норрис трофи пока главный претендент
+2
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Mikl_5555
да скажирте ему,уже хоть кто нить,что он защитник как бы...
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Пинающий Достоинства
А он точно защитник?!)
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Maxim Shumov
Катания и владение клюшкой просто сумасшедшие. Будто и получше Макара смотрится
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