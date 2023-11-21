Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 30 очками в 19 играх
Куинн Хьюз единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 30 очками в 19 играх.
Защитник «Ванкувера» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1).
В активе 24-летнего американца стало 30 (8+22) баллов в 19 играх сезона.
Второе место в гонке бомбардиров делят его партнер Джей Ти Миллер (29 очков в 19 играх, 12+17) и Давид Пастрняк из «Бостона» (29 очков в 17 играх, 12+17).
За ними следуют еще один представитель «Кэнакс» Элиас Петтерссон (28 очков в 19 играх, 8+20) и Никита Кучеров из «Тампы» (28 очков в 18 играх, 13+15).
Но сегодняшнее положение, это был пипец...