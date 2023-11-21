Худобин переходит в «Сибирь» из «Сокола». Вратарь выиграл 6 из 11 матчей в сезоне ВХЛ, пропуская в среднем 2,29 шайбы
Антон Худобин продолжит карьеру в «Сибири».
В нынешнем сезоне 37-летний вратарь, вернувшийся из НХЛ, выступал в составе «Сокола».
Антон Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал шесть побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.
«В контракте у Антона с «Соколом» есть пункт, согласно которому игрока отпускают в клуб КХЛ в случае, если он получает такое предложение.
В ближайшее время Худобин заключит соглашение с «Сибирью» до конца нынешнего сезона», – сообщил источник «Чемпионата».
«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ.
плохо стоит. Там защитники вату катают...
И тренер тоже ватокат.....