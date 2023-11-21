Худобин переходит в «Сибирь» из «Сокола». Вратарь выиграл 6 из 11 матчей в сезоне ВХЛ, пропуская в среднем 2,29 шайбы

Теги Сибирь возможные переходы Антон Худобин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Чемпионат.com Хоккей

Антон Худобин продолжит карьеру в «Сибири».

В нынешнем сезоне 37-летний вратарь, вернувшийся из НХЛ, выступал в составе «Сокола».

Антон Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал шесть побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.

«В контракте у Антона с «Соколом» есть пункт, согласно которому игрока отпускают в клуб КХЛ в случае, если он получает такое предложение.

В ближайшее время Худобин заключит соглашение с «Сибирью» до конца нынешнего сезона», – сообщил источник «Чемпионата».

«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ.

7 комментариев

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Кирилл Савиных
Это конечно интересно, но зачем нам вратарь?!
+6
0
+6
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Олег
Интересно девки пляшут. Там и Красоткин не
плохо стоит. Там защитники вату катают...
И тренер тоже ватокат.....
+3
0
+3
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Dragon10
Проблемы Сибири на данный момент явно не во вратаре.
+2
0
+2
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Александр Трофимов
Зачем он нужен, дайте Табатчикову играть, сезон провален, плэй-офф не светит.
0
0
0
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Владимир Мизонов
Ответ Кирилл Савиных
Это конечно интересно, но зачем нам вратарь?!
МОЖЕТ КУДА И СГОДИТСЯ. НО МНЕ ТОЖЕ НЕ ПОНЯТНО.
0
0
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Валерий Белинский
Ответ Кирилл Савиных
Это конечно интересно, но зачем нам вратарь?!
Красоткину нужен сменщик. он не может все матчи стоят. А Костин в этом сезоне мягко говоря не тянет вообще
0
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Владимир Мизонов
Ответ Dragon10
Проблемы Сибири на данный момент явно не во вратаре.
ТОЧНО.
0
0
0
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