Худобин переходит в «Сибирь» из «Сокола». Вратарь выиграл 6 из 11 матчей в сезоне ВХЛ, пропуская в среднем 2,29 шайбы

Антон Худобин продолжит карьеру в «Сибири».

В нынешнем сезоне 37-летний вратарь, вернувшийся из НХЛ, выступал в составе « ».

провел 11 игр в регулярном чемпионате , одержал шесть побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.

«В контракте у Антона с «Соколом» есть пункт, согласно которому игрока отпускают в клуб в случае, если он получает такое предложение.

В ближайшее время Худобин заключит соглашение с «Сибирью» до конца нынешнего сезона», – сообщил источник «Чемпионата».

« » находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ.