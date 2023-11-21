«Сибирь» подтвердила переход Худобина. «Сокол» получил денежную компенсацию за 37-летнего вратаря, 14 сезонов игравшего в НХЛ
Антон Худобин перешел в «Сибирь».
Клуб подтвердил переход 37-летнего голкипера.
Как отметила пресс-служба КХЛ, «Сокол», за который играл Антон Худобин, получил денежную компенсацию в результате обмена.
В текущем сезоне Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал шесть побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.
Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.
«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ.
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