«Сибирь» подтвердила переход Худобина. «Сокол» получил денежную компенсацию за 37-летнего вратаря, 14 сезонов игравшего в НХЛ

Антон Худобин перешел в «Сибирь».

Клуб подтвердил переход 37-летнего голкипера.

Как отметила пресс-служба , « », за который играл , получил денежную компенсацию в результате обмена.

В текущем сезоне Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал шесть побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.

« » находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ.