«Сибирь» подтвердила переход Худобина. «Сокол» получил денежную компенсацию за 37-летнего вратаря, 14 сезонов игравшего в НХЛ

Теги Сибирь переходы Антон Худобин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

Антон Худобин перешел в «Сибирь».

Клуб подтвердил переход 37-летнего голкипера.

Как отметила пресс-служба КХЛ, «Сокол», за который играл Антон Худобин, получил денежную компенсацию в результате обмена.

В текущем сезоне Худобин провел 11 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал шесть побед, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92,2% бросков.

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.

«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ.

4 комментария

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Сергей Нагорнов
У Сибири с вратарями что ли проблема? Или они его полевым заявят?
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Игорь Кузлякин
будет топом)
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mbauer
Не Бостон, конечно, но в 37 после вхл - неплохой вариант ещё попылить
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