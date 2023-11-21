Плющев о турнире сборных: «Мы самодостаточная страна, хоккейная держава. Скоро все вернется на круги своя. Еще попросят нас вернуться»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев НХЛ Кубок мира Хоккей

Владимир Плющев оценил вероятность проведение турнира сборных без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Вообще не надо ничего ни у кого просить. Мы – самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами.

Придет время – думаю, достаточно скоро, – когда все вернется на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Все будет хорошо.

Не надо думать о том, чего они скажут – да по барабану.

Мы – одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они еще попросят нас вернуться», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Razan13
что вас просить,если вы сами проситесь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кутузов
Скоро мы проведём свой Кубок Мира! С Сирией и Венесуэлой... ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lacrosse-style goal
Накаленяхприпалзут и вот это вот все...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Всё будет, но потом. Надо просто немного подождать. Сейчас, главное, не бухтеть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий