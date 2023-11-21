Плющев о турнире сборных: «Мы самодостаточная страна, хоккейная держава. Скоро все вернется на круги своя. Еще попросят нас вернуться»

Владимир Плющев оценил вероятность проведение турнира сборных без России.

Ранее появилась информация, что приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Вообще не надо ничего ни у кого просить. Мы – самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами.

Придет время – думаю, достаточно скоро, – когда все вернется на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Все будет хорошо.

Не надо думать о том, чего они скажут – да по барабану.

Мы – одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они еще попросят нас вернуться», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.