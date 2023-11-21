Андрей Назаров: «НХЛ зачем-то полезла в политику. Надеемся, после неудачного по прибыли Кубка мира до людей дойдет, что без российских звезд проводить турниры бессмысленно»

Андрей Назаров высказался о турнире НХЛ без участия сборной России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Все мы привыкли, что в НХЛ всегда жили под лозунгом: «Ничего личного, это просто бизнес».

В лиге толком не проверяли наличие у игроков запрещенных препаратов, никакая ВАДА для НХЛ не указ по сей день. В общем, делайте что хотите, только веселите публику и приносите деньги.

Но теперь мы видим, что политика добралась даже до таких прожженных бизнесменов, коими являются владельцы клубов и президент лиги Гэри Беттмэн. Лига зачем-то полезла в политику.

Будем надеяться, что после неудачного в плане прибыли Кубка мира до этих людей наконец-то дойдет, что без российских звезд подобные турниры проводить бессмысленно.

И наших ребят вернут на международную арену», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.