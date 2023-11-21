Кожевников о турнире сборных: «Американцы правят – политические вещи. Скучный турнир без России – все хотят нас увидеть. Навязали бы им борьбу»
Александр Кожевников прокомментировал проведение турнира сборных без России.
Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Там правят американцы, политические вещи естественны. Скучный будет турнир без России.
Все хотят увидеть сборную России. Мы бы навязали им борьбу, сто процентов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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