Кожевников о турнире сборных: «Американцы правят – политические вещи. Скучный турнир без России – все хотят нас увидеть. Навязали бы им борьбу»

Александр Кожевников прокомментировал проведение турнира сборных без России.

Ранее появилась информация, что приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Там правят американцы, политические вещи естественны. Скучный будет турнир без России.

Все хотят увидеть сборную России. Мы бы навязали им борьбу, сто процентов», – сказал двукратный олимпийский чемпион .