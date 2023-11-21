Быков о турнире НХЛ без России: «Турнир будет неполноценным. Наши чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами»

Вячеслав Быков считает неполноценным турнир НХЛ без участия России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«На мой взгляд, турнир будет неполноценным без участия сборной России!

В любом случае наши спортивные чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.