Быков о турнире НХЛ без России: «Турнир будет неполноценным. Наши чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков НХЛ Кубок мира Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков считает неполноценным турнир НХЛ без участия России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире, который не получит название Кубка мира, сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«На мой взгляд, турнир будет неполноценным без участия сборной России!

В любом случае наши спортивные чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

7 комментариев

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shickana
Зато у нас есть полноценная суперсерия на зависть канадцам.
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Ковид 07.10.52
Но Куба не играет в хоккей, с кем играть-то.
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ftw2002@yandex.ru
Швейцарию пусть приглашают
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Биомеханоид
Кубинцев не выпускайте из страны, коньки им купите
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Михаил Черный
Надо создать сборную Северной Америки из играющих в КХЛ канадцев и американцев.

Наиболее сильный вариант из возможных. Завлекать их для участия финансово.
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