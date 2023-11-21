Ротенберг о Грязнове: «В последних играх у нас рекорды по блокам за всю историю СКА, думаю. Гордимся воспитанниками, которые могут помочь в любой ситуации»

Роман Ротенберг сказал, что СКА установил рекорды по блокам в последних играх.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (2:1) игроки клуба из Петербурга суммарно заблокировали 21 бросок.

Защитник Григорий Грязнов провел первый матч за команду в текущем сезоне. Он сделал 4 блока.

– У Александра Никишина был новый партнер – . Оцените эту связку.

– Хоккей диктует изменения в составе. К сожалению, у нас получили травмы наши защитники. Все наши хоккеисты играют самоотверженно. Если вы посмотрите на количество блокшотов за последние игры – думаю, мы установили рекорды за всю историю СКА. Рекорды в отборах и блокшотах. Играем на пределе, шайба почти не доходит до наших ворот, поэтому бывают травмы.

Хоккейные травмы – переломы пальцев, переломы ног. Это хоккей – мужская игра. Трус не играет в хоккей. У нас есть дублеры. Есть наш воспитанник Гриша Грязнов, который прошел долгий путь. В этом сезоне он был уже и в «Ладе», и в «СКА-Неве». Вернулся и внес свой вклад в победу.

Гордимся тем, что у нас есть воспитанники, которые могут в любой ситуации выйти и помочь команде. Это коллективный труд, личный вклад каждого. Только вместе мы можем побеждать. Нужно отметить всю команду и никого сегодня не выделять. Но герои тоже нашлись – вы это видели, – сказал главный тренер СКА.