Ротенберг о Грязнове: «В последних играх у нас рекорды по блокам за всю историю СКА, думаю. Гордимся воспитанниками, которые могут помочь в любой ситуации»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Никишин Григорий Грязнов Хоккей

Роман Ротенберг сказал, что СКА установил рекорды по блокам в последних играх.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1) игроки клуба из Петербурга суммарно заблокировали 21 бросок.

Защитник Григорий Грязнов провел первый матч за команду в текущем сезоне. Он сделал 4 блока. 

– У Александра Никишина был новый партнер – Григорий Грязнов. Оцените эту связку.

– Хоккей диктует изменения в составе. К сожалению, у нас получили травмы наши защитники. Все наши хоккеисты играют самоотверженно. Если вы посмотрите на количество блокшотов за последние игры – думаю, мы установили рекорды за всю историю СКА. Рекорды в отборах и блокшотах. Играем на пределе, шайба почти не доходит до наших ворот, поэтому бывают травмы.

Хоккейные травмы – переломы пальцев, переломы ног. Это хоккей – мужская игра. Трус не играет в хоккей. У нас есть дублеры. Есть наш воспитанник Гриша Грязнов, который прошел долгий путь. В этом сезоне он был уже и в «Ладе», и в «СКА-Неве». Вернулся и внес свой вклад в победу.

Гордимся тем, что у нас есть воспитанники, которые могут в любой ситуации выйти и помочь команде. Это коллективный труд, личный вклад каждого. Только вместе мы можем побеждать. Нужно отметить всю команду и никого сегодня не выделять. Но герои тоже нашлись – вы это видели, – сказал главный тренер СКА. 

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3 комментария

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Bartez1986
за всю историю мирового хоккея, чего уж там
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-2
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Голуби в траве
Рекорды, в отборах, в борьбе у борта, рекорды в блокшотах..
С ума сойти можно, просто
+2
-1
+1
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Вадим Абдуллин
Впервые в истории при таком количестве выездов и самолетных ног, воспитанникр блокируют столько бросков
0
0
0
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