Ротенберг про 2:1 с ЦСКА: «Праздник хоккея. Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг оценил победу СКА над ЦСКА.

СКА выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестая победа подряд для петербургского клуба.

«Праздник хоккея. Огромная благодарность нашим болельщикам. Атмосфера... Хоккейный праздник. Сильный соперник. Благодарен сопернику.

Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть.

Все разберем. Ошибки разберем. Спасибо!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.

1 комментарий

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