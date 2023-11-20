Ротенберг про 2:1 с ЦСКА: «Праздник хоккея. Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть»
Роман Ротенберг оценил победу СКА над ЦСКА.
СКА выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестая победа подряд для петербургского клуба.
«Праздник хоккея. Огромная благодарность нашим болельщикам. Атмосфера... Хоккейный праздник. Сильный соперник. Благодарен сопернику.
Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть.
Все разберем. Ошибки разберем. Спасибо!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.
1 комментарий