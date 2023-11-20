СКА победил в 6-м матче подряд. Команда Ротенберга выиграла обе игры у ЦСКА в сезоне
СКА продлил победную серию до шести матчей в КХЛ.
Команда Романа Ротенберга обыграла ЦСКА (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
До этого петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2) и «Локомотива» (2:1).
СКА обыграл ЦСКА во второй раз в нынешнем сезоне. Ранее команды встречались в Москве – тогда питерцы выиграли со счетом 3:2.
СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 баллов в 32 играх чемпионата.
ЦСКА расположился на шестой позиции в конференции, имея в активе 36 очков в 32 матчах.
Очень похоже на чемпионскую пару Коскинен - Шестеркин.