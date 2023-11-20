СКА победил в 6-м матче подряд. Команда Ротенберга выиграла обе игры у ЦСКА в сезоне

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА продлил победную серию до шести матчей в КХЛ.

Команда Романа Ротенберга обыграла ЦСКА (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2) и «Локомотива» (2:1).

СКА обыграл ЦСКА во второй раз в нынешнем сезоне. Ранее команды встречались в Москве – тогда питерцы выиграли со счетом 3:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 баллов в 32 играх чемпионата.

ЦСКА расположился на шестой позиции в конференции, имея в активе 36 очков в 32 матчах.

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Похоже нормальных тренеров допустили к процессу,а Ротенберга для выставки,чтобы только светил и веселил людей речами.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
очень жаль
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мелкие лавочники
так они и в плэй-офф попадут))))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Шарапов
Ответ 1905vb
Шо, опять судьи помогли питерским?
35-4 по штрафным минутам, так что судьи не особо жалели ска сегодня
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
Ответ За наш футбол!
Трепещи Спартак.,вы следующие👊
Дадим вам потрогать большой и толстый))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Бирюков
ЦСКА просто беда в этом году... Так и мимо плей-оф проскочить можно... Не дай Бог....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Еще ведь в плей-офф попадет эта система
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Клеветали на систему в общем. Петербургские просто дают всем фору (занести мешки всегда успеем))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-ALF-
В прошлом матче тащил Маттссон, в этом Серебряков. Причем, в играх с топовыми командами.
Очень похоже на чемпионскую пару Коскинен - Шестеркин.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Цска проиграло тогда , когда были пять минут в большинстве и ни чего опасного не создали, не говоря о том ,что бы забить ! В действиях игроков Цска "проскальзывала " медлительность , возможно из-за усталости накопившейся !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crosby andrei
Ну вот систему сломали , тренер играть не мешает и пошли победы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила
Ура 💪
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Ну Йозе теперь не уймешь, будет из каждого утюга вещать про систему
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вован63
Фёдорова за его былые заслуги оставить при клубе охранником, а Федотова в звезду форму набирать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
В четверг в 19:30 матч года))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Пора Ромку награждать и звание заслуженного тренера вручать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sakho
Ну хоть с 8-го места попадём в плов, хотя, чё там нам делать? )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cizoch
Система
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
И вы хотели эти вот 2-1 вместо 8-0 смотреть? Еще и победа СКА. Ну нафиг.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1905vb
Система работает! 😛
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Тюмин
Ответ Андрей Бирюков
ЦСКА просто беда в этом году... Так и мимо плей-оф проскочить можно... Не дай Бог....
Пускай лучше проскочат ..чем с такой игрой играть в плей офф ..на игру такую смотреть больно победы вымучивают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий