СКА победил в 6-м матче подряд. Команда Ротенберга выиграла обе игры у ЦСКА в сезоне

СКА продлил победную серию до шести матчей в КХЛ.

Команда Романа Ротенберга обыграла (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

До этого петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2) и «Локомотива» (2:1).

обыграл ЦСКА во второй раз в нынешнем сезоне. Ранее команды встречались в Москве – тогда питерцы выиграли со счетом 3:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 баллов в 32 играх чемпионата.

ЦСКА расположился на шестой позиции в конференции, имея в активе 36 очков в 32 матчах.