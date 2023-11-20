«Уберем еще удаления, #####, и будем еще сильнее». Ротенберг в раздевалке СКА после победы над ЦСКА

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг брань контент Хоккей

Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над ЦСКА.

Петербургский клуб выиграл со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мужики – красавцы. Важная победа.

Неважно, как складывается игра, мужики, можно выиграть как угодно, найти путь к победе, даже в меньшинстве.

Все красавцы, кто в меньшинстве сыграл, мужики. Уберем еще удаления, ##### (блин), и будем еще сильнее.

Мужики, молодчики, красавцы, с победой», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг, обращаясь к команде в раздевалке.

Ротенберг про 2:1 с ЦСКА: «Праздник хоккея. Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть»

17 комментариев

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Max M
запретим голы соперников - будем еще сильнее, добавил вротенберг
+44
-5
+39
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Габорик
Голы на последней секунде уже убрали, теперь осталось убрать удаления :)
+38
-3
+35
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закрыт по беспределу
Ну так-то дело говорит
+8
-1
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Russ Ivan
Напоминает сумасшедшего оратора на политинформации...
+6
-1
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Денис Забелин
Мальчик включил брутала в мужской раздевалке.
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Анатолий Конь
Осторожно! Ротенберг комменты минусует .
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Uriah Heep
А он все говорит.
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reddman
теперь игроков СКА судьям будет запрещено удалять?
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Сергей Орлов
Лексикон Эллочки-людоедки.
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Максим Столбов
Судью на британский флаг, а сами сопли в кулак и на пятак
+2
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Serleb
Взбрасывания уже за нами!!!
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Barsa1984
ну это полное говнище
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Антон Некрасов
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yulay
Это он в судейской говорил?
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Андрей Комлев
Ответ Max M
запретим голы соперников - будем еще сильнее, добавил вротенберг
запрети мне носить аирмаксы)
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