«Уберем еще удаления, #####, и будем еще сильнее». Ротенберг в раздевалке СКА после победы над ЦСКА
Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над ЦСКА.
Петербургский клуб выиграл со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Мужики – красавцы. Важная победа.
Неважно, как складывается игра, мужики, можно выиграть как угодно, найти путь к победе, даже в меньшинстве.
Все красавцы, кто в меньшинстве сыграл, мужики. Уберем еще удаления, ##### (блин), и будем еще сильнее.
Мужики, молодчики, красавцы, с победой», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг, обращаясь к команде в раздевалке.
Ротенберг про 2:1 с ЦСКА: «Праздник хоккея. Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть»
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