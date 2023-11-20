«Уберем еще удаления, #####, и будем еще сильнее». Ротенберг в раздевалке СКА после победы над ЦСКА

Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над ЦСКА.

Петербургский клуб выиграл со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата .

«Мужики – красавцы. Важная победа.

Неважно, как складывается игра, мужики, можно выиграть как угодно, найти путь к победе, даже в меньшинстве.

Все красавцы, кто в меньшинстве сыграл, мужики. Уберем еще удаления, ##### (блин), и будем еще сильнее.

Мужики, молодчики, красавцы, с победой», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг, обращаясь к команде в раздевалке.

Ротенберг про 2:1 с ЦСКА: «Праздник хоккея. Можно и в меньшинстве выиграть игру. Можно как угодно выиграть. Главное – выиграть»