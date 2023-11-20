НХЛ. «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Рейнджерс» – с «Далласом», «Флорида» примет «Эдмонтон», «Нэшвилл» – «Колорадо»

Теги результаты матчей Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй Флорида Нэшвилл Ванкувер Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Сиэтл Хоккей

«Флорида» примет «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Бостоном», «Рейнджерс» – с «Далласом», «Нэшвилл» будет противостоять «Колорадо».

Регулярный чемпионат

Флорида – Эдмонтон
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Бостон
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Рейнджерс
Дата проведения
21 ноября, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Колорадо
Дата проведения
21 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Лос-Анджелес
Дата проведения
21 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Калгари
Дата проведения
21 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Сан-Хосе
Дата проведения
21 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев

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e1ther - e1ther
самое время порвать календарь,сколько можно терпеть эти паузы?))
+1
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Rodgeras
Панаре - продлить серию дальше!
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Bedard
Бегунок будет наказан!
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Кино Музыка
Осторожно за Тампу.
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oberkorn
Как бы сегодня тампе полную авоську ненасобирать
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Alex Rastrelli
Без Васи будет совсем не просто, но есть Куч, так пожелаю ему успеха сегодня, а также Панаре и Вэлу!
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