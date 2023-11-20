НХЛ. «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Рейнджерс» – с «Далласом», «Флорида» примет «Эдмонтон», «Нэшвилл» – «Колорадо»
«Флорида» примет «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Бостоном», «Рейнджерс» – с «Далласом», «Нэшвилл» будет противостоять «Колорадо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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