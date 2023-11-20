Барков избежал серьезной травмы после удара коленом в колено от защитника «Анахайма». Он пропустит матч с «Эдмонтоном»

Александр Барков избежал серьезной травмы после удара коленом в колено.

Как сообщил главный тренер «Флориды» , статус игрока – «со дня на день». Барков не сыграет в матче против «Эдмонтона».

Капитан «Пантерс» получил травму в начале третьего периода игры с «Анахаймом» (2:1). Форвард покинул площадку после столкновения с защитником «Дакс» Джексоном Лакомбом.

«Нам повезло. Мы оставим его в статусе «со дня на день», – сказал Морис.

Тренер добавил, что игрока будут осматривать ежедневно.

28-летний в текущем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 16 играх при полезности «+14».