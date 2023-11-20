Антон Силаев: «Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли меня очень тронула, несколько лет болел за них. Теперь они на пороге того, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Теги Торпедо Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев рассказал, что болел за «Вашингтон» в НХЛ.

– У российских любителей хоккея более старшего поколения была любимая команда в НХЛ – это «Детройт» сначала с Русской пятеркой, потом с Дацюком в составе. А у вас?

– НХЛ меня зацепила очень поздно. И зацепил меня «Вашингтон». Привлекла их командная игра, упорство. Они же много раз вылетали, проигрывали, а потом в 2018 году сплотились и добрались до кубка.

Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли меня как-то очень тронула. Несколько лет болел за них. Теперь они на пороге того, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.

– Все играют на него?

– Не думаю, что команду строили под его рекорд. Вы посмотрите, сколько Александр не мог забить в начале этого сезона, но команда выигрывала, играла в свой хоккей.

– Судя по тому, как «Вашингтон» начал сезон, вполне может быть так, что они выберут вас на драфте.

– Ха. Ну, возможно, посмотрим, – сказал 17-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Либо интервью вышло месяц назад, либо журналист не следит за НХЛ, Вашингтон сейчас идёт в зоне плей-офф, Силаев же идёт в топ 10,еслли так всё и останется Вашингтон не сможет выбрать Антона
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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