Антон Силаев: «Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли меня очень тронула, несколько лет болел за них. Теперь они на пороге того, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Антон Силаев рассказал, что болел за «Вашингтон» в НХЛ.

– У российских любителей хоккея более старшего поколения была любимая команда в – это «Детройт» сначала с Русской пятеркой, потом с Дацюком в составе. А у вас?

– НХЛ меня зацепила очень поздно. И зацепил меня «Вашингтон». Привлекла их командная игра, упорство. Они же много раз вылетали, проигрывали, а потом в 2018 году сплотились и добрались до кубка.

Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли меня как-то очень тронула. Несколько лет болел за них. Теперь они на пороге того, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.

– Все играют на него?

– Не думаю, что команду строили под его рекорд. Вы посмотрите, сколько Александр не мог забить в начале этого сезона, но команда выигрывала, играла в свой хоккей.

– Судя по тому, как «Вашингтон» начал сезон, вполне может быть так, что они выберут вас на драфте.

– Ха. Ну, возможно, посмотрим, – сказал 17-летний защитник « » .

Напомним, капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).