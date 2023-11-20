Сушинский об экс-футболистах на Матче звезд КХЛ: «Смешно. Футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Это привлечет новых болельщиков»

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев болельщики Максим Сушинский Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Хоккей

Максим Сушинский высказался о приглашении экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Футболисты будут на Матче звезд КХЛ? Смешно. Но это привлечет новых болельщиков. Очевидно, что такими методами лига пытается привлечь больше внимания и у них это уже получается. Не вижу тут каких-то противоречий.

Да, футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Хоккей даст им новый импульс в медиапространстве. КХЛ развлекается и правильно делает», – сказал чемпион мира по хоккею Максим Сушинский.

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3 комментария

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Максим Столбов
Мостового пригласили на Матч Звёзд КХЛ потренировать? Ротенберг там небось весь на нервах, сменщика готовят.
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xoms
Футбол у нас конечно сейчас далеко не хорошего уровня, тут он прав,но футболисты приглашены 50/50 топ и не топ, да и матч звёзд это не совсем хоккей, даже скорее вообще не хоккей, так что вообще непонятны высказывание смешно, зачем.
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