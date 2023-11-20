Сушинский об экс-футболистах на Матче звезд КХЛ: «Смешно. Футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Это привлечет новых болельщиков»

Максим Сушинский высказался о приглашении экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Футболисты будут на Матче звезд КХЛ? Смешно. Но это привлечет новых болельщиков. Очевидно, что такими методами лига пытается привлечь больше внимания и у них это уже получается. Не вижу тут каких-то противоречий.

Да, футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Хоккей даст им новый импульс в медиапространстве. развлекается и правильно делает», – сказал чемпион мира по хоккею .

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