Мостовой ответил Пашкову, выступившему против экс-футболистов на Матче звезд КХЛ: «Мы любим хоккей. Мы ж тоже не знаем, кто это, а нас все знают»

Теги Александр Мостовой КХЛ Александр Пашков Матч звезд КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Мостовой ответил на критику Александра Пашкова.

Олимпийский чемпион по хоккею ранее раскритиковал участие бывших футболистов в Фонбет Матче звезд КХЛ. Пашков назвал Мостового и Андрея Аршавина «по мировым меркам – проходными, сомнительными фигурами, не говоря уже о Широкове и Сычеве».

«Зачем вообще такое говорить? Кто там только ни участвовал: артисты, журналисты, в этот раз решили футболистов пригласить. Тем более хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта.

Мы любим хоккей, играем в него. Мы ж тоже не знаем, кто такой этот человек, а нас все знают», – сказал бывший футболист сборной России.

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2 комментария

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Кирилл Смирнов
Потому что Пашков не играл в футбол, добавил Царь и поправил прическу
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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