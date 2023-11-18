Мостовой ответил Пашкову, выступившему против экс-футболистов на Матче звезд КХЛ: «Мы любим хоккей. Мы ж тоже не знаем, кто это, а нас все знают»
Александр Мостовой ответил на критику Александра Пашкова.
Олимпийский чемпион по хоккею ранее раскритиковал участие бывших футболистов в Фонбет Матче звезд КХЛ. Пашков назвал Мостового и Андрея Аршавина «по мировым меркам – проходными, сомнительными фигурами, не говоря уже о Широкове и Сычеве».
«Зачем вообще такое говорить? Кто там только ни участвовал: артисты, журналисты, в этот раз решили футболистов пригласить. Тем более хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта.
Мы любим хоккей, играем в него. Мы ж тоже не знаем, кто такой этот человек, а нас все знают», – сказал бывший футболист сборной России.
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