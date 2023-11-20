Александр Мальцев об экс-футболистах на Матче звезд КХЛ: «Это для веселья. Правильная идея, учитывая, что сейчас творится с нашим спортом»

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Мальцев Хоккей

Александр Мальцев поддержал приглашение экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий СычевАлександр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Я думаю, это для веселья. Я думаю, что эта правильная идея, чтобы привлекать спортсменов из разных видов спорта, учитывая, что сейчас творится с нашим спортом. Потому что надо как-то общий язык в спорте находить, потому что результаты все хуже и хуже.

Сложно ли будет бывшим футболистам стать помощниками тренеров в хоккее? Да, думаю, это совсем другое, смотришь по разминке и в раздевалке, это разные вещи в футболе и хоккее.

Считаю ли я, что они даже вникнуть не успеют в тренерскую деятельность? Да-да. Будут ли они больше как медийные лица, а не как тренеры? Да, верно», – сказал рекордсмен сборной СССР по хоккею по числу матчей и голов во всех турнирах. 

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4 комментария

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Machine Head
Александр Николаевич действительно звезда Мирового уровня , легенда мирового хоккея ! Шоу должно быть настоящим шоу . И ничего нет плохого в том , что будут футболисты . Даже интересно посмотреть на действо . Мудрый человек.
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Леонид Матросов
После таких матчей Сашка Царь сможет уже и хоккейных тренеров критиковать.
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Machine Head
Ответ Ermak71
Вот на гнусового Аршавина с "вашими ожиданиями" только мазохисты смотрят с удовольствием .Лучше защитников Отечества пригласить и осыпать овациями.
Я не фанат Аршавина . К тому же футболисты будут участвовать в конкурсах по пробитию буллитов. Знаю , что Широков и Мостовой неплохо стоят на коньках.
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