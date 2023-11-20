Александр Мальцев об экс-футболистах на Матче звезд КХЛ: «Это для веселья. Правильная идея, учитывая, что сейчас творится с нашим спортом»

Александр Мальцев поддержал приглашение экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что , , и будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Я думаю, это для веселья. Я думаю, что эта правильная идея, чтобы привлекать спортсменов из разных видов спорта, учитывая, что сейчас творится с нашим спортом. Потому что надо как-то общий язык в спорте находить, потому что результаты все хуже и хуже.

Сложно ли будет бывшим футболистам стать помощниками тренеров в хоккее? Да, думаю, это совсем другое, смотришь по разминке и в раздевалке, это разные вещи в футболе и хоккее.

Считаю ли я, что они даже вникнуть не успеют в тренерскую деятельность? Да-да. Будут ли они больше как медийные лица, а не как тренеры? Да, верно», – сказал рекордсмен сборной СССР по хоккею по числу матчей и голов во всех турнирах.

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