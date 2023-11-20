Силаев о том, что Панарин ходит с кнопочным телефоном: «Я даже в свои 17 лет начал замечать, что телефон – зло. Голова загружается, зрение садится»

Теги Торпедо Рейнджерс НХЛ КХЛ Артемий Панарин Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев высказался о том, что Артемий Панарин ходит с кнопочным телефоном.

– Как думаете, математический склад ума помогает вам на хоккейной площадке? Когда нужно просчитать действия соперника или быстро принять решение под прессингом.

– Живость ума важна, безусловно. Вот давайте возьмем пример. Почему Артемий Панарин в последнее время ходит с кнопочным телефоном?

– От переизбытка информации избавляется, скорее всего.

– Может, у других спортсменов иное мнение, но я даже в свои 17 лет начал замечать, что телефон – это зло. Я серьезно.

Очень сильно от него загружается голова, зрение садится. Тем более с таким плотным графиком.

Вот сейчас решил попробовать использовать телефон только для звонков, для учебы, больше ни для чего. Ну, может сериал могу посмотреть, – сказал 17-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Как-будто Сергачев интервью дает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR31HK
Не смартфон, а кнопочный, не на машинах, а на конях, не в квартире жить, а в пещере. Обычные этапы пути рептилоида, не знающего умеренности, но не признающего, что сам виноват. Все вокруг виноваты, смартфоны, люди, страны...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RBS
А вот Куч не просто с смартфоном ходит, а с планшетом даже. Но использует для ерунды, а смотрит игровые моменты сильнейших игроков, постоянно разбирает, анализирует, берёт на вооружение. Зло не в смартфоне, а в твоей голове, для чего используешь, и сколько времени. У Головина вон дота новая вышла фиговая говорят, так он играть начал, один из лучших бомбардиров чемпионата Франции в этом года, а всего-лишь неудачное обновление доты...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vyjubu darom
Патрик Лайне фанат компьютерных игр.
Ну и сдулся, вместо прогресса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий