Силаев о том, что Панарин ходит с кнопочным телефоном: «Я даже в свои 17 лет начал замечать, что телефон – зло. Голова загружается, зрение садится»

Антон Силаев высказался о том, что Артемий Панарин ходит с кнопочным телефоном.

– Как думаете, математический склад ума помогает вам на хоккейной площадке? Когда нужно просчитать действия соперника или быстро принять решение под прессингом.

– Живость ума важна, безусловно. Вот давайте возьмем пример. Почему Артемий Панарин в последнее время ходит с кнопочным телефоном?

– От переизбытка информации избавляется, скорее всего.

– Может, у других спортсменов иное мнение, но я даже в свои 17 лет начал замечать, что телефон – это зло. Я серьезно.

Очень сильно от него загружается голова, зрение садится. Тем более с таким плотным графиком.

Вот сейчас решил попробовать использовать телефон только для звонков, для учебы, больше ни для чего. Ну, может сериал могу посмотреть, – сказал 17-летний защитник « » .