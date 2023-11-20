Конюшков об НХЛ: «Нужно понимать, в какую систему ты уезжаешь, дадут ли там играть. Сначала нужно окрепнуть в КХЛ с мужичками, потом уже ехать»

Богдан Конюшков высказался касательно отъезда молодых игроков за океан.

– В прошлом году вас выбрал на драфте « ». Поддерживаете с кем-то оттуда связь?

– Приятно было, что задрафтовали. Клуб «Оригинальной шестерки». Поздравили, прислали кепку и джерси с драфта.

Папа сейчас ходит и озаряет всю Пензу этой кепкой. Думаю, он был рад больше, чем я. И я горд видеть улыбку на его лице, гордость за меня, как и у мамы. Это еще более приятно.

Недавно приезжали в Москву, в Балашиху, смотрели с «Витязем» и «Спартаком» игры. Общались с Игорем Николаевичем [ ], со мной лично не общались. Думаю, он бы передал мне, если бы что-то было не так.

– За какой командой НХЛ следили в детстве?

– С детства за «Монреаль».

– У нас в последнее время часто молодые ребята уезжают за океан, по сути, не окрепшими даже в . Какое у вас на этот счет мнение?

– Нужно понимать, куда ты уезжаешь, в какую систему, дадут ли тебе там играть. У каждого свой путь, я не могу осуждать ребят, которые туда уехали рано.

Мне кажется, что сначала нужно окрепнуть тут с мужичками и уже потом ехать пробовать там свои силы, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

«Монреаль» выбрал игрока на драфте НХЛ-2023 под 110-м общим номером.