Антон Силаев: «Цель «Торпедо» – Кубок Гагарина. Если увидят, что ты шаляй-валяй, не будешь играть»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев сообщил, что цель «Торпедо» – Кубок Гагарина.

– Как Ларионов доносит свои мысли до игроков? Как передает эмоции?

– Игорь Николаевич сам по себе очень сдержанный человек, правильный и воспитанный. Он мне просто сразу дал понять в начале сезона, что если ты хочешь играть здесь, ты будешь играть здесь. Если ты так же будешь работать, то ты будешь играть здесь. Если ты не будешь работать, то, соответственно, ты будешь играть в МХЛ.

Просто дал понять, что это взрослая команда, которая требует результат.

У нас цель – Кубок Гагарина. Если увидят, что ты шаляй-валяй, ты не будешь играть. Вот и все, – сказал 17-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев.

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1 комментарий

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Матроскин52
Ну что же, хорошая цель!
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