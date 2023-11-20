Экс-игрок СКА Тепляков: «В СССР хоккеист, повесив коньки на гвоздь, становился никому не нужен. За океаном все по-другому – на всю жизнь поддержка обеспечена»

Теги СКА Вашингтон НХЛ КХЛ чемпионат СССР деньги Хоккей

Экс-игрок СКА Сергей Тепляков рассказал о жизни хоккеистов в СССР.

В 1989 году хоккеист принял участие в матче против клуба НХЛ – СКА уступил «Вашингтону» (4:5) в Ленинграде. 

– Интересно, что у «Вашингтона» большая часть игроков, участвовавших в том матче, до сих пор находятся в полном здравии, а у СКА из того состава уже больше полкоманды ушло из жизни. Понимаете причину?

– В двух словах, конечно, не ответишь. Но у них жизнь совершенно другая. Человек, который играл в хоккей в Союзе 10-15 лет, повесив коньки на гвоздь, становился никому не нужен.

А у них за океаном все по-другому: деньги постоянно перечисляешь в профсоюз, если даже с тобой что-то случилось, то материальная поддержка на всю оставшуюся жизнь обеспечена.

В СССР же хоккеисты, можно сказать, играли в свое удовольствие и вперед не заглядывали, жили максимум одним-двумя днями.

Перспективы не просматривались, а в начале 1990-х уже ужас что творилось в Питере. И события в СКА в тот период – зеркальное отображение всего того, что происходило в стране, – сказал Тепляков. 

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1 комментарий

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Тёма Тёма
Да как и с обычной пенсией по сути...
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