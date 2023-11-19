Хоккеистка Маркова о матчах с мужскими командами: «Это очень полезно. Хотелось бы такие игры почаще. Было бы круто, если бы это происходило регулярно»

Теги женский хоккей сборная России U16 сборная России жен Агидель Женская хоккейная лига Илона Маркова Хоккей

Хоккеистка Илона Маркова высказалась о матчах против мужской сборной России.

Маркова была вызвана в женскую сборную России на «Кубок президентского спортивного клуба» в Беларуси, но не сыграла на турнире из-за травмы. 

Напомним, в матче с мужской командой U16 женская сборная России проиграла со счетом 0:16.

– Как вам выступление команды на турнире в Беларуси? 

– На самом деле результат адекватный. Не скажу, что он хороший или плохой, я бы вообще не стала оценивать… Просмотрев игры, могу сказать, что наша сборная показала довольно неплохой хоккей, но тут психология очень важна.

Помня себя в 2022 году и видя команду сейчас, понимаю их ощущения. Мы довольно редко играем на таких турнирах, всегда начинаем немножко нервно, непонятно, как действовать...

В первом матче с мужской сборной U16 был самый крупный счет – 0:16. Потом начали более уверенно себя чувствовать. Просто мальчики быстрее и жестче, и кажется, что они превосходят по уровню, но потом, когда начинаешь играть в свой хоккей, становится гораздо легче морально. И соперник уже отталкивается от того, что ты держишь шайбу, создаешь моменты, реализуешь контратаки и так далее, начинает по-другому играть.

Было видно, что по ходу турнира хоккеистки входили в игру, с каждым днем чувствовали себя все лучше и лучше. Если бы таких турниров было больше, нам было бы еще более комфортно. 

– Матчи с мужчинами нужны? 

– Да, это очень полезно. Я и по себе ощущала, что когда приезжаешь в сборную, а потом возвращаешься в лигу на регулярный чемпионат, то чувствуешь себя налегке. На уровень мужчин поднимаешься – на уровне ЖХЛ играешь намного лучше и увереннее.

Хотелось бы такие игры почаще, чтобы мы не забывали, что можем играть, чтобы в каждый турнир включаться с самых первых матчей. Было бы круто, если бы это происходило регулярно, – сказала хоккеистка «Агидели» Илона Маркова.

Женская сборная России проиграла мужской команде U16 со счетом 0:16, по броскам – 4:49

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