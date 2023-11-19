Хоккеистка Маркова о матчах с мужскими командами: «Это очень полезно. Хотелось бы такие игры почаще. Было бы круто, если бы это происходило регулярно»

Хоккеистка Илона Маркова высказалась о матчах против мужской сборной России.

Маркова была вызвана в женскую сборную России на «Кубок президентского спортивного клуба» в Беларуси, но не сыграла на турнире из-за травмы.

Напомним, в матче с мужской командой U16 женская сборная России проиграла со счетом 0:16.

– Как вам выступление команды на турнире в Беларуси?

– На самом деле результат адекватный. Не скажу, что он хороший или плохой, я бы вообще не стала оценивать… Просмотрев игры, могу сказать, что наша сборная показала довольно неплохой хоккей, но тут психология очень важна.

Помня себя в 2022 году и видя команду сейчас, понимаю их ощущения. Мы довольно редко играем на таких турнирах, всегда начинаем немножко нервно, непонятно, как действовать...

В первом матче с мужской сборной U16 был самый крупный счет – 0:16. Потом начали более уверенно себя чувствовать. Просто мальчики быстрее и жестче, и кажется, что они превосходят по уровню, но потом, когда начинаешь играть в свой хоккей, становится гораздо легче морально. И соперник уже отталкивается от того, что ты держишь шайбу, создаешь моменты, реализуешь контратаки и так далее, начинает по-другому играть.

Было видно, что по ходу турнира хоккеистки входили в игру, с каждым днем чувствовали себя все лучше и лучше. Если бы таких турниров было больше, нам было бы еще более комфортно.

– Матчи с мужчинами нужны?

– Да, это очень полезно. Я и по себе ощущала, что когда приезжаешь в сборную, а потом возвращаешься в лигу на регулярный чемпионат, то чувствуешь себя налегке. На уровень мужчин поднимаешься – на уровне ЖХЛ играешь намного лучше и увереннее.

Хотелось бы такие игры почаще, чтобы мы не забывали, что можем играть, чтобы в каждый турнир включаться с самых первых матчей. Было бы круто, если бы это происходило регулярно, – сказала хоккеистка «Агидели» Илона Маркова.

Женская сборная России проиграла мужской команде U16 со счетом 0:16, по броскам – 4:49

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