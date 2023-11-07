Экс-гендиректор СКА Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

Андрей Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям.

В зону его ответственности войдет руководство департаментами проведения соревнований, безопасности, медицинское управление, департамент взаимодействия с игроками и ЖХЛ.

«Андрей Валерьянович – известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях – от агента до руководителя клубом – он знает как все устроено от и до.

Уверены, что его знания, опыт и целеустремленность помогут КХЛ в реализации стратегических инициатив, направленных на повышение популярности и развитие хоккея», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

C момента основания КХЛ Андрей Точицкий работал в СКА в качестве генерального менеджера (с 2008 по 2011 год и с 2015 по 2016-й), исполнительного (2021 по 2023 год), спортивного (с 2011 по 2015 год), управляющего (2016 год) и генерального директора (с 2017 по 2021-й). Вместе с армейцами Точицкий дважды завоевывал Кубок Гагарина. Он покинул клуб в июле.