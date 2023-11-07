Экс-гендиректор СКА Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

Теги СКА Алексей Морозов женский хоккей КХЛ Андрей Точицкий Хоккей

Андрей Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям.

В зону его ответственности войдет руководство департаментами проведения соревнований, безопасности, медицинское управление, департамент взаимодействия с игроками и ЖХЛ.

«Андрей Валерьянович – известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях – от агента до руководителя клубом – он знает как все устроено от и до.

Уверены, что его знания, опыт и целеустремленность помогут КХЛ в реализации стратегических инициатив, направленных на повышение популярности и развитие хоккея», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

C момента основания КХЛ Андрей Точицкий работал в СКА в качестве генерального менеджера (с 2008 по 2011 год и с 2015 по 2016-й), исполнительного (2021 по 2023 год), спортивного (с 2011 по 2015 год), управляющего (2016 год) и генерального директора (с 2017 по 2021-й). Вместе с армейцами Точицкий дважды завоевывал Кубок Гагарина. Он покинул клуб в июле.

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4 комментария

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Dinamik1
Вот как газпромовско-питерские клерки пролезают в наши федерации так бы они пролезали в мировые федерации.
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FinishedBreakfast
Как только Лига заикнулась, что будет следить за подозрительными сделками с участием СКА, в руководство ввели бывшего директора СКА, который и занимался проведением этих операций. Умно
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Machine Head
Для системы важно, чтобы везде были свои уши.
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