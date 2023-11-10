Фетисов о 0:16 женской сборной от юниоров: «Абсурдная идея. Мы ругаем трансгендерные нововведения, вдруг сами такое устраиваем. Запредельная история»

Теги Вячеслав Фетисов женский хоккей сборная России U16 Государственная дума сборная России жен Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов раскритиковал матч женской сборной России против юниоров.

Женская сборная России по хоккею проиграла мужской юниорской команде до 16 лет со счетом 0:16 в рамках международного турнира в Минске.

«Не знаю чья это идея. Она абсурдна. Мы протестуем против безумных решений с допуском разного рода людей до соревнований. Мы привыкли понимать, что есть виды спорта, где есть мужские и женские соревнования.

Абсурдно. Мы ругаем трансгендерные нововведения. Вдруг сами устраиваем такие соревнования. Смысла не вижу. Какая-то запредельная для меня история», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы

12 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Женщины просто сыграли с юниорами.
Депутат ГД РФ: это трансгендерные нововведения
🤦🏻 занавес.
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Родион Горбачев
Славе перешел на транс порнушку)
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цэсемьэр
какие «такие» соревнования?
женская сборная играла против трансов? что-то я сомневаюсь.
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maks44
Бредовая затея конечно, но причем тут трансгендеры?
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Don_Krebs
Бывшим и нынешним депутатам РФ везде трансгендеры мерещатся. Прям по Фрейду.
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Olga.t
Идея спорная, конечно. Но Фетисова опять занесло, трансгендеров там не было, играли два традиционных пола - мужчины и женщины.
Что за болезненная тема о трансгендерах?))
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catcher69
трансгендеры.... они везде !!!!!!!!!!!!!!!!!
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banchik1
Ну сыграли и сыграли, проверили свои силы и, возможно, повеселились. В чем тут проблема вообще непонятно. Славе лишь бы истерику на ровном месте развести и попасть в новостные каналы.
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Персональные данные Номер 67327384
Перед Николаем Платонычем выслуживается
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banchik1
Вообще как-то постепенно Слава превратился в эталонного судака. Вот так и происходит, видимо: начинаешь понемногу крутиться в околовластных структурах, надеясь, что уж тебя-то власть точно не испортит, ты ее будешь использовать в благих целях, а не она тебя, а потом незаметно-незаметно это трясина тебя с чавканьем всасывает, а ты этого даже и не чувствуешь, превратившись и сам в эту трясину, убивающую все живое и здоровое.
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raspisanie77
Не понимаю как можно притянут сюда ТГ, играли мальчики против девушек и все вроде нормальные, что за чушь он несёт...
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