Фетисов о 0:16 женской сборной от юниоров: «Абсурдная идея. Мы ругаем трансгендерные нововведения, вдруг сами такое устраиваем. Запредельная история»
Вячеслав Фетисов раскритиковал матч женской сборной России против юниоров.
Женская сборная России по хоккею проиграла мужской юниорской команде до 16 лет со счетом 0:16 в рамках международного турнира в Минске.
«Не знаю чья это идея. Она абсурдна. Мы протестуем против безумных решений с допуском разного рода людей до соревнований. Мы привыкли понимать, что есть виды спорта, где есть мужские и женские соревнования.
Абсурдно. Мы ругаем трансгендерные нововведения. Вдруг сами устраиваем такие соревнования. Смысла не вижу. Какая-то запредельная для меня история», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
Депутат ГД РФ: это трансгендерные нововведения
🤦🏻 занавес.
женская сборная играла против трансов? что-то я сомневаюсь.
Что за болезненная тема о трансгендерах?))