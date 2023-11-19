«Даллас» интересуется Задоровым (Кевин Уикс)
«Даллас» интересуется защитником Никитой Задоровым.
Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.
«Мне сказали, что «Нью-Джерси», «Даллас» и «Торонто» входят в число клубов, проявляющих интерес к защитнику «Флэймс» Задорову, и ожидается, что переговоры могут активизироваться, когда «Лифс» вернутся из Швеции», – написал Уикс.
Ранее стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщалось, что он был бы рад переходу в «Торонто».
Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.
К Задорову проявляют большой интерес «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» (Даррен Дрегер)
Аналоги это контракты Коди Сеси (3,25 - 4,5 млн), Маккейб (4 млн), Гудбрансон (4 млн)
Из российских аналогов - это например ранее был Емелин (4,1 млн), или сейчас это Артём Зуб (4,6 млн - более продвинутая версия)
У Задорова кроме силовых качеств еще отличное катание, вот он и ценнен этой комбинацией
А теперь по делу. Как болельщик Колорадо очень много следил за Задоровым и конечно продолжаю сейчас следить, по инерции, не из-за гражданства, по-моему мнению игрок безусловно стоит своих денег, учитывая какие сейчас в лиге контракты. Не топ, но и не испортит картины, это уж точно