«Даллас» интересуется Задоровым (Кевин Уикс)

«Даллас» интересуется защитником Никитой Задоровым.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.

«Мне сказали, что «Нью-Джерси», « » и «Торонто» входят в число клубов, проявляющих интерес к защитнику «Флэймс» Задорову, и ожидается, что переговоры могут активизироваться, когда «Лифс» вернутся из Швеции», – написал Уикс.

Ранее стало известно, что российский защитник « » подал запрос на обмен. Сообщалось, что он был бы рад переходу в «Торонто».

Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.

К Задорову проявляют большой интерес «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» (Даррен Дрегер)