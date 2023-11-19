«Даллас» интересуется Задоровым (Кевин Уикс)

Теги возможные переходы Нью-Джерси Торонто Калгари Даллас НХЛ Кевин Уикс Никита Задоров Хоккей

«Даллас» интересуется защитником Никитой Задоровым.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.

«Мне сказали, что «Нью-Джерси», «Даллас» и «Торонто» входят в число клубов, проявляющих интерес к защитнику «Флэймс» Задорову, и ожидается, что переговоры могут активизироваться, когда «Лифс» вернутся из Швеции», – написал Уикс.

Ранее стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщалось, что он был бы рад переходу в «Торонто».

Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. По данным CapFriendly, в нем нет каких-либо ограничений на обмен.

К Задорову проявляют большой интерес «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» (Даррен Дрегер)

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8 комментариев

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norg
Ответ djamel
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У Далласа шансы на финал повыше, чем у Торонто. Даже на финал конференции.
+16
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TimGI86
Ответ Альфа Консалтинг
может кто нибудь объяснить, 3,75 реально много для Задорнова?
Нет, не много, защитники его плана получают свои деньги не за очки.
Аналоги это контракты Коди Сеси (3,25 - 4,5 млн), Маккейб (4 млн), Гудбрансон (4 млн)
Из российских аналогов - это например ранее был Емелин (4,1 млн), или сейчас это Артём Зуб (4,6 млн - более продвинутая версия)
У Задорова кроме силовых качеств еще отличное катание, вот он и ценнен этой комбинацией
+11
-1
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raspisanie77
Ответ Альфа Консалтинг
может кто нибудь объяснить, 3,75 реально много для Задорнова?
Если команде не хватает мяса в защите, то недорого. Похожие дэфы Гудас, Миккола, Холл получают 2,5-4 млн
+8
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+8
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LOsP06GH
Ответ Альфа Консалтинг
может кто нибудь объяснить, 3,75 реально много для Задорнова?
Да реально не много, да бывает ошибается, но не больше других, да может схватить глупое удаление на ровном месте, но есть и немало плюсов: способен поддержать атаку, отдать первый пас, забить, за счёт габаритов оказать давление на соперника.
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Stas_M
Обратил внимание на то, что про Здорова те кто смеется над ним или пишут, что он не заслуживает контракта не пишут никакой аргументации, а вот те кто так не считает, пишут все плюсы и минусы игрока. Это конечно многое объясняет и говорит о тех кто пишут негатив. Таким совет - смотрите КХЛ и не лезьте вы в НХЛ, гадости всякой в жизни и так хватает, не надо лишнюю тут писать, не аргументированную
А теперь по делу. Как болельщик Колорадо очень много следил за Задоровым и конечно продолжаю сейчас следить, по инерции, не из-за гражданства, по-моему мнению игрок безусловно стоит своих денег, учитывая какие сейчас в лиге контракты. Не топ, но и не испортит картины, это уж точно
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