Рябыкин про 2 гола в меньшинстве в матче с «Северсталью»: «Так совпало. Это бонус за хорошую игру в обороне»

Теги Северсталь Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча с «Северсталью» (5:3).

«Очень солидно сыграли в третьем периоде, особо не дали сопернику шансов. Сыграли правильно, по счету.

Очень понравилось, что и «Северсталь» быстро играла, и мы быстро играли.

Забили две шайбы в меньшинстве? Так совпало. Никто не тренирует атаку в меньшинстве, тренируют всегда оборону. Это бонус за хорошую игру в обороне, скажем так.

Вчерашний матч разобрали. Сначала на эмоциях думали, что плохой матч был. Нет, матч был достаточно хороший. Много моментов. Единственное, что было, это мало бросков. Попросили ребят эту ситуацию исправить. В этой игре они получше побросали. Результат говорит сам за себя», – сказал главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

«Витязь» выиграл 5 из 6 последних матчей

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