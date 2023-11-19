Рябыкин про 2 гола в меньшинстве в матче с «Северсталью»: «Так совпало. Это бонус за хорошую игру в обороне»

Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча с «Северсталью» (5:3).

«Очень солидно сыграли в третьем периоде, особо не дали сопернику шансов. Сыграли правильно, по счету.

Очень понравилось, что и « » быстро играла, и мы быстро играли.

Забили две шайбы в меньшинстве? Так совпало. Никто не тренирует атаку в меньшинстве, тренируют всегда оборону. Это бонус за хорошую игру в обороне, скажем так.

Вчерашний матч разобрали. Сначала на эмоциях думали, что плохой матч был. Нет, матч был достаточно хороший. Много моментов. Единственное, что было, это мало бросков. Попросили ребят эту ситуацию исправить. В этой игре они получше побросали. Результат говорит сам за себя», – сказал главный тренер « » .

«Витязь» выиграл 5 из 6 последних матчей