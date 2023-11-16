У «Витязя» 4 победы подряд – команда Рябыкина ушла с последнего места на Западе. До плей-офф – 5 очков

«Витязь» выиграл четыре матча подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла минское «Динамо» (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

Подмосковный клуб впервые в нынешнем сезоне выиграл четыре матча подряд. Ранее команда дважды победила «Сочи» (3:2 и 3:1), а также «Северсталь» (5:3).

Под руководством Рябыкина команда выиграла 7 из 17 матчей.

« » переместился с последнего на предпоследнее место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 31 матче. Отставание от зоны плей-офф – пять баллов.