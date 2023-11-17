Форвард «Витязя» Савчик дисквалифицирован на один матч за подножку судье

Нападающий «Витязя» Иван Савчик дисквалифицирован на один матч за подножку арбитру.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча с минским «Динамо».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего « » по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.