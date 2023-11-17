Форвард «Витязя» Савчик дисквалифицирован на один матч за подножку судье

Теги Витязь дисквалификации судьи КХЛ Иван Савчик Хоккей

Нападающий «Витязя» Иван Савчик дисквалифицирован на один матч за подножку арбитру.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча с минским «Динамо». 

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Ивана Савчика по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

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1 комментарий

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Знатный стахановец
Нещитово.
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