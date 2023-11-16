Голдобин повторил рекорд «Спартака» по голам (22) в регулярке КХЛ и догнал Буше в гонке снайперов

Николай Голдобин повторил рекорд «Спартака» по голам в регулярке КХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

Это 22-й гол в текущем сезоне – форвард повторил клубный рекорд «Спартака «в по голам за один регулярный чемпионат.

Ранее по 22 шайбы забрасывали (2011/2012), Райан Стоу (2016/2017), (2020/2021).

Кроме того, Голдобин догнал Рида Буше из «Авангарда» в списке лучших снайперов лиги в нынешнем сезоне.