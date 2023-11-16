Голдобин повторил рекорд «Спартака» по голам (22) в регулярке КХЛ и догнал Буше в гонке снайперов
Николай Голдобин повторил рекорд «Спартака» по голам в регулярке КХЛ.
Нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Это 22-й гол Николая Голдобина в текущем сезоне – форвард повторил клубный рекорд «Спартака «в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат.
Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоу (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).
Кроме того, Голдобин догнал Рида Буше из «Авангарда» в списке лучших снайперов лиги в нынешнем сезоне.
6 комментариев