Голдобин повторил рекорд «Спартака» по голам (22) в регулярке КХЛ и догнал Буше в гонке снайперов

Теги Спартак Сергей Широков Штефан Ружичка видео КХЛ Райан Стоу Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин повторил рекорд «Спартака» по голам в регулярке КХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

Это 22-й гол Николая Голдобина в текущем сезоне – форвард повторил клубный рекорд «Спартака «в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат.

Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоу (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

Кроме того, Голдобин догнал Рида Буше из «Авангарда» в списке лучших снайперов лиги в нынешнем сезоне.

6 комментариев

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izdaba
Топище
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pizzatcarizza
Удивительно как-то,что такой маленький рекорд по шайбам. Коле поздравления и не сбавлять обороты!
+2
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Bojco Drocic
Коля - машина! 🔥
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Огюст
Какая отличная техника , сила и точность исполнения голевых бросков у Николая !
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Максим Столбов
Вырвался из системы Ротенберга и засверкал. Красавчик.
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Хаскерс
Ответ pizzatcarizza
Удивительно как-то,что такой маленький рекорд по шайбам. Коле поздравления и не сбавлять обороты!
Так третьеразрядный клуб был до Тимченко, как ЦСКА до Сечина, как СКА до Тимченко (однофамилец?) Кому там было забивать?
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