Фетисов о Зале славы: «Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя он один из самых выдающихся нападающих»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Могильный еще не попал в Зал славы.

Ранее ESPN назвал девять действующих российских игроков , которые могут попасть в Зал хоккейной славы.

«Все номинированные хоккеисты играют сейчас. Пускай сначала окончат карьеру, и тогда уже можно о чем-то говорить.

Каждый из них заслуживает попасть в Зал славы. Но есть регламент: игрок, который закончил карьеру, через три года может попасть на представление комиссии, которая состоит из известных и уважаемых хоккейных людей. Не нужно ничего обсуждать раньше времени. Этим хоккеистам еще играть и играть.

Они заслуживают по всем показателям номинироваться в Зал славы НХЛ. Но, например, до сих пор не может туда попасть. Хотя я считаю, что он один из самых выдающихся нападающих.

Конечно, иногда случаются какие-то непонятные истории, но спортивный принцип там соблюдается в первую очередь.

Все наши ребята, которые сейчас в НХЛ, играют хорошо и заслуживают быть номинированными в Зал славы», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й