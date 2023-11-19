Фетисов о Зале славы: «Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя он один из самых выдающихся нападающих»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ Александр Могильный Зал хоккейной славы Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Могильный еще не попал в Зал славы.

Ранее ESPN назвал девять действующих российских игроков НХЛ, которые могут попасть в Зал хоккейной славы.

«Все номинированные хоккеисты играют сейчас. Пускай сначала окончат карьеру, и тогда уже можно о чем-то говорить.

Каждый из них заслуживает попасть в Зал славы. Но есть регламент: игрок, который закончил карьеру, через три года может попасть на представление комиссии, которая состоит из известных и уважаемых хоккейных людей. Не нужно ничего обсуждать раньше времени. Этим хоккеистам еще играть и играть.

Они заслуживают по всем показателям номинироваться в Зал славы НХЛ. Но, например, Александр Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя я считаю, что он один из самых выдающихся нападающих.

Конечно, иногда случаются какие-то непонятные истории, но спортивный принцип там соблюдается в первую очередь.

Все наши ребята, которые сейчас в НХЛ, играют хорошо и заслуживают быть номинированными в Зал славы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й

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7 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Ответ ivan555navi
Люди русские, одумайтесь, пока вы будите смотреть на чужие "залы славы" вы сами себя будете ставить в положение людей второго сорта. Вообще не должно интересовать кого они там куда вводят и откуда выводят. Есть КХЛ, есть наш, российский, хоккей и думать нужно о нём и болеть нужно за наши команды. Как сказал наш великий государственный деятель Петр Аркадьевич Столыпин - "народ, не имеющий национального самосознания — есть нaвоз, на котором произрастают другие народы". Не будьте нaвозом для НХЛ, для США или ещё для кого-нибудь.
В голове у тебя навоз)
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ROS#
Предателей нигде не любят
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Crenk
Могильный был крайне хорош
Пришёл в Торонто и сразу стал там первой скрипкой, ОТЛично играл в плей офф
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Rino&Roza
Ответ ROS#
Предателей нигде не любят
Кого он предал? Сколько вам лет?
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ivan555navi
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Ответ Rino&Roza
Кого он предал? Сколько вам лет?
По факту он был военнослужащий, в отличии от С.Фёдорова и по закону это называлось дезертирство.
Потому, Фёдоров через год уже привлекался В.Тихоновым в сборную, а Могильный боялся приехать в Россию, что-бы не быть арестованным, хотя СССР уже и не было.
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