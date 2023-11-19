Фетисов о Зале славы: «Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя он один из самых выдающихся нападающих»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что Могильный еще не попал в Зал славы.
Ранее ESPN назвал девять действующих российских игроков НХЛ, которые могут попасть в Зал хоккейной славы.
«Все номинированные хоккеисты играют сейчас. Пускай сначала окончат карьеру, и тогда уже можно о чем-то говорить.
Каждый из них заслуживает попасть в Зал славы. Но есть регламент: игрок, который закончил карьеру, через три года может попасть на представление комиссии, которая состоит из известных и уважаемых хоккейных людей. Не нужно ничего обсуждать раньше времени. Этим хоккеистам еще играть и играть.
Они заслуживают по всем показателям номинироваться в Зал славы НХЛ. Но, например, Александр Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя я считаю, что он один из самых выдающихся нападающих.
Конечно, иногда случаются какие-то непонятные истории, но спортивный принцип там соблюдается в первую очередь.
Все наши ребята, которые сейчас в НХЛ, играют хорошо и заслуживают быть номинированными в Зал славы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й
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Потому, Фёдоров через год уже привлекался В.Тихоновым в сборную, а Могильный боялся приехать в Россию, что-бы не быть арестованным, хотя СССР уже и не было.