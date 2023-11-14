Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й
Трое россиян названы главными кандидатами на попадание в Зал хоккейной славы.
Издание ESPN составило топ-10 главных кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году. Первую строчку занял Павел Дацюк, который впервые будет претендовать на вступление в Зал славы.
Весь рейтинг выглядит следующим образом:
1. Павел Дацюк (будет претендовать в 1-й раз);
2. Александр Могильный (15-й);
3. Илья Ковальчук (1-й);
4. Райан Миллер (1-й);
5. Меган Дагган (3-й);
6. Сергей Гончар (7-й);
7. Хенрик Зеттерберг (3-й);
8. Дженнифер Боттерилл (10-й);
9. Ши Уэбер (1-й);
10. Кит Ткачак (10-й).
В 2023 году в Зал хоккейной славы были включены экс-игроки Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Пьер Тюржон, Майк Вернон, Каролин Уэллетт, а также тренер Кен Хичкок и генменеджер Пьер Лакруа.
Дацюк тоже, конечно, достоин, но отсутствие Могильного - нонсенс, который нужно срочно исправить
Плюс 2 КС
Но Могильный тоже достоин. Без вопросов.
У Тюржо 500+ голов и 132 очка в одном сезоне (притом он стал только 5-м бомбардиром тогда - сумасшедший сезон выдался). И все. При этом ни то что Кубка нет, даже в финале ни разу не играл.
У Могильного же КС, 2 финала в сумме, 76 голов, 127 очков, тройной золотой.
Берни Николлс забивал 70 голов за сезон и набирал 150 очков (что кроме него удавалось лишь Гретцки, Лемье, Айзерману, Эспозито и Макдэвиду!) Почему Николлс до сих пор не в зале славы?! И его даже не вспоминают? Чем он хуже Могильного?