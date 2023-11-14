Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й

Трое россиян названы главными кандидатами на попадание в Зал хоккейной славы.

Издание ESPN составило топ-10 главных кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году. Первую строчку занял , который впервые будет претендовать на вступление в Зал славы.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

1. Павел Дацюк (будет претендовать в 1-й раз);

2. (15-й);

3. (1-й);

4. Райан Миллер (1-й);

5. Меган Дагган (3-й);

6. (7-й);

7. (3-й);

8. Дженнифер Боттерилл (10-й);

9. Ши Уэбер (1-й);

10. Кит Ткачак (10-й).

В 2023 году в Зал хоккейной славы были включены экс-игроки Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Пьер Тюржон, Майк Вернон, Каролин Уэллетт, а также тренер Кен Хичкок и генменеджер Пьер Лакруа.