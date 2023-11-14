Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й

Теги рейтинги Павел Дацюк Сергей Гончар Райан Миллер Илья Ковальчук Хенрик Зеттерберг Ши Уэбер Кит Ткачак НХЛ женский хоккей Александр Могильный КХЛ Зал хоккейной славы Хоккей

Трое россиян названы главными кандидатами на попадание в Зал хоккейной славы.

Издание ESPN составило топ-10 главных кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году. Первую строчку занял Павел Дацюк, который впервые будет претендовать на вступление в Зал славы. 

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

1. Павел Дацюк (будет претендовать в 1-й раз);

2. Александр Могильный (15-й);

3. Илья Ковальчук (1-й);

4. Райан Миллер (1-й);

5. Меган Дагган (3-й);

6. Сергей Гончар (7-й);

7. Хенрик Зеттерберг (3-й);

8. Дженнифер Боттерилл (10-й);

9. Ши Уэбер (1-й);

10. Кит Ткачак (10-й). 

В 2023 году в Зал хоккейной славы были включены экс-игроки Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Пьер Тюржон, Майк Вернон, Каролин Уэллетт, а также тренер Кен Хичкок и генменеджер Пьер Лакруа. 

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Странно, что Могильного до сих пор там нет. Член "Тройного Золотого клуба", 76 голов за сезон в НХЛ, 1000+ очков за карьеру, более 1 очка за игру. Один из крутейших европейцев в НХЛ за всю историю
Дацюк тоже, конечно, достоин, но отсутствие Могильного - нонсенс, который нужно срочно исправить
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ковальчук и Дацюк если не в этом году, так ближайшее время там сто процентов будут. А вот отсутствие Могильного удивляет. У него же стата космос была
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Черный
Ответ Melnikov1968
По мне Могильный покруче Дацюка будет, давно заслужил.
Дацюк знаменит, помимо красоты, выигрышами Селки и Леди Бинг в одном сезоне - дважды так делал.

Плюс 2 КС
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Melnikov1968
По мне Могильный покруче Дацюка будет, давно заслужил.
У Дацюка больше вклад в командные успехи (Стэнли 2008). И еще один Стэнли в 3-4 звене (2002). Плюс приверженность одной команде. Такое ценится.

Но Могильный тоже достоин. Без вопросов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Sergeev
Ответ ретроградный меркурий
Странно, что Могильного до сих пор там нет. Член "Тройного Золотого клуба", 76 голов за сезон в НХЛ, 1000+ очков за карьеру, более 1 очка за игру. Один из крутейших европейцев в НХЛ за всю историю Дацюк тоже, конечно, достоин, но отсутствие Могильного - нонсенс, который нужно срочно исправить
У него был один супер-сезон, один очень хороший сезон, вся остальная статистика у него довольно средняя, особенно по меркам результативности 90-х.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
По мне Могильный покруче Дацюка будет, давно заслужил.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ ретроградный меркурий
Странно, что Могильного до сих пор там нет. Член "Тройного Золотого клуба", 76 голов за сезон в НХЛ, 1000+ очков за карьеру, более 1 очка за игру. Один из крутейших европейцев в НХЛ за всю историю Дацюк тоже, конечно, достоин, но отсутствие Могильного - нонсенс, который нужно срочно исправить
Как ты прав , дружище !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kuneglen
Ответ Melnikov1968
По мне Могильный покруче Дацюка будет, давно заслужил.
Покруче может только по цифрам, по стилю и красоте игры Дацюк недосягаем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jemz
Могильного давно пора включить в зал славы.Офигенно крутой хоккеист был
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Могильный, не включенный до сих пор с пятнадцати номинаций, это позор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Черный
Ответ ретроградный меркурий
Странно, что Могильного до сих пор там нет. Член "Тройного Золотого клуба", 76 голов за сезон в НХЛ, 1000+ очков за карьеру, более 1 очка за игру. Один из крутейших европейцев в НХЛ за всю историю Дацюк тоже, конечно, достоин, но отсутствие Могильного - нонсенс, который нужно срочно исправить
Да уж, отсутствие Могильного при наличии того же Тюржо этот нонсенс.

У Тюржо 500+ голов и 132 очка в одном сезоне (притом он стал только 5-м бомбардиром тогда - сумасшедший сезон выдался). И все. При этом ни то что Кубка нет, даже в финале ни разу не играл.

У Могильного же КС, 2 финала в сумме, 76 голов, 127 очков, тройной золотой.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ ретроградный меркурий
Странно, что Могильного до сих пор там нет. Член "Тройного Золотого клуба", 76 голов за сезон в НХЛ, 1000+ очков за карьеру, более 1 очка за игру. Один из крутейших европейцев в НХЛ за всю историю Дацюк тоже, конечно, достоин, но отсутствие Могильного - нонсенс, который нужно срочно исправить
Ну вот, Тарджона включили, Могильный опять на очереди с 1k+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Черный
Ответ Wff
Какой нафиг Дацюк? Он недавно закончил..А Могильный 1000 лет назад!!!! Не понимаю эту очередность ...
Сединов в прошлом году включили, хотя закончили будто позавчера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кутузов
Чем Могильный принципиально лучше Тюржона? Тем что он русский? Могильного помнят благодаря побегу и сезону с 76 голами.

Берни Николлс забивал 70 голов за сезон и набирал 150 очков (что кроме него удавалось лишь Гретцки, Лемье, Айзерману, Эспозито и Макдэвиду!) Почему Николлс до сих пор не в зале славы?! И его даже не вспоминают? Чем он хуже Могильного?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kolyamba39
Дацюка с Зеттербергом в один год очень символично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ABarca777
Дацюк, Могильный, Зеттерберг и Уэбер. Остальные могут подождать, имхо! Но старичков не очень хорошо знаю...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
memphis
Хм, что-то они там знают про следующий год 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Черный
Тюржо также знаменит тем, что в начале 2000-х получил трехлетний контракт в Далласе на 6,5 миллионов в год (немало по тем временам) и за 3 сезона ни разу не набрал больше 50 очков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий