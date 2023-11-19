Владимир Плющев: «С судейством в КХЛ надо что-то делать. Нужна система подготовки арбитров»

Владимир Плющев высказался о судействе в КХЛ.

В субботу СКА обыграл « » (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«К сожалению, сам матч не смотрел, поэтому тяжело дать оценку. Конечно, видел отдельно этот эпизод, но надо смотреть в динамике, чтобы прокомментировать. Впрочем, и мне не всегда понятны моменты вбрасывания, не улавливаю судейские решения.

Если говорить о судействе в целом, то вопросов, безусловно, много. Ошибки совершают и главные арбитры, и лайнсмены. Об этом было сказано уже немало, даже не хочется повторяться. Из положительного могу отметить то, что лайнсмены не задерживают вбрасывания, как это бывало раньше.

С судейством надо что-то делать, и это не разовый момент – нужна система. В первую очередь, подготовки арбитров. В свое время предлагал создать школу судей, но на каком-то этапе идея заглохла. Насколько понимаю, все дело в финансировании, хотя на покупку хоккеистов клубы тратят несоизмеримо больше», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде