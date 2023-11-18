Ротенберг о незасчитанном голе «Локомотива»: «В чем спорный момент? Судья сразу поднял руку – соперник не заметил. Нет никакого спорного момента»
Роман Ротенберг не считает спорным момент с незасчитанном голом «Локомотива».
СКА одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.
– Вас не тревожит, что по факту уже второй раз за короткое время ваша команда пропускает на последней секунде после проигранного вбрасывания?
– Но в этот раз такого не случилось.
– Вы все равно проиграли вбрасывание, и был спорный момент.
– В чем был спорный момент? Судья сразу поднял руку – соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента.
Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Судья свистнул и поднял руку после гола.
Во-вторых, это не так важно. Важнее, что он вспомнил про свисток не сразу, а когда зачем-то начал смотреть, куда пошла шайба и куда пошел бросок. Вместо того, чтобы заниматься своей работой - видишь нарушение на вбрасывании, сразу свисти, no matter what. Особенно в такие моменты.
Самое смешное - главный успел на ворота указать, пока этот тормоз свистел.
Если бы судья не поднял руку, тогда гол был бы засчитан, а не спорный момент!