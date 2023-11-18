Ротенберг о незасчитанном голе «Локомотива»: «В чем спорный момент? Судья сразу поднял руку – соперник не заметил. Нет никакого спорного момента»

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг не считает спорным момент с незасчитанном голом «Локомотива».

СКА одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Вас не тревожит, что по факту уже второй раз за короткое время ваша команда пропускает на последней секунде после проигранного вбрасывания?

– Но в этот раз такого не случилось.

– Вы все равно проиграли вбрасывание, и был спорный момент.

– В чем был спорный момент? Судья сразу поднял руку – соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента.

Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Все про тебя понятно, можешь свое блеяние оставить для дурачков
+54
-1
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KillFish
Так судья только после гола руку поднял, разве нет ?
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
Йозе, ##### ## ###! Иди повтор смотри! Более 800 раз.
Судья свистнул и поднял руку после гола.
+49
-2
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бросок Фли
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Во-первых, свиснул после гола.
Во-вторых, это не так важно. Важнее, что он вспомнил про свисток не сразу, а когда зачем-то начал смотреть, куда пошла шайба и куда пошел бросок. Вместо того, чтобы заниматься своей работой - видишь нарушение на вбрасывании, сразу свисти, no matter what. Особенно в такие моменты.

Самое смешное - главный успел на ворота указать, пока этот тормоз свистел.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Empress
Если бы это было со СКА другой был бы заголовок!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
судья работал по заданию. так и было сказанно : "Помнишь, как Спартак забил? Чтоб такой ##### больше не было"
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Конечно, поднял, когда уже гол забили.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dura Ace Di2
Сказал-как отрезал.Гений глаголит истину(нет)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gombocrew
Сразу после того как начали праздновать
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Система в действии... Поднял судья руку после того, как шайба уже была в воротах. Перед этим свистнул, но вначале посмотрев, кому шайба отойдет... Работа над ошибками проведена
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rabbitd12345
Судь сразу поднял руку, как понял, что шайба пересекла линию вотор.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
редкий. редчайший.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Надо отдать должное Ротенбергу - он эталонный наглец!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Позорная система , о которой нам в течении нескольких лет все уши прожужжали . Три периода отбивались , а завтра будут нам рассказывать , как они здорово играют .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaNN
Насчёт того что сразу поднял руку.. Да, сразу, после того как Локо забросил. Главный судья сразу указал что гол был. Может быть какой-то другой судья который тоже был на льду и поднял руку, но, я сильно сомневаюсь. Я лично не понимаю почему гол не засчитали. Хочется услышать какую-то внятную и чёткую позицию Лиги по этому вопросу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fanil Mazitov
Ротен купил судью
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Арефьев
Ответ KillFish
Так судья только после гола руку поднял, разве нет ?
И ведь не спеша поднял. Понятно, что есть человеческая реакция, нельзя моментально реагировать. Но на повторе четко видно, как он размерено после гола поднимает лениво руку.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadiasik
Ответ Empress
Если бы это было со СКА другой был бы заголовок!
Со Спартаком была подобная ситуация, но ни кто не возмущался, если по правилам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
это позорище видно на повторе. Вот только лига должна разбираться, было ли это позорное подсуживание или страшный непрофессионализм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Носитель роя
Ответ Empress
Если бы это было со СКА другой был бы заголовок!
Шайба была бы засчитана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Ответ Empress
Если бы это было со СКА другой был бы заголовок!
Были бы самолетные судьи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Игорь Игорев
Йозе, ##### ## ###! Иди повтор смотри! Более 800 раз. Судья свистнул и поднял руку после гола.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДудьСдулся
Ответ Егор Арефьев
И ведь не спеша поднял. Понятно, что есть человеческая реакция, нельзя моментально реагировать. Но на повторе четко видно, как он размерено после гола поднимает лениво руку.
а что за нарушение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зубы Дзюбы
Ответ KillFish
Так судья только после гола руку поднял, разве нет ?
Ну вот же. После гола СРАЗУ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnn nik
Фамилия лайнсмена Сивов, так? Страна должна знать своих героев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadiasik
Всё правильно, гол не засчитали по делу, конечно болельщикам Локо обидно - так бы хоть очко заработали, но не сегодня - СКА с победой!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
то есть, если б гола не было, и прозвучала серена - вбрасывание всё равно бы переигрывали - так по логике?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
У Ромы в глазах божья роса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pizzatcarizza
Интересно как Анисимов отмажет судей в "Судейской" )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
«Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент»
Если бы судья не поднял руку, тогда гол был бы засчитан, а не спорный момент!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Да с###ь он хотел на то что кто видел и как было.Главное протокол закрыл,а завтра все всё забудут.Ему вон паспортом финским тычат в харю сколько?Нас рать!(в смысле нас много,это для модераторов.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий