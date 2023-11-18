Роман Ротенберг не считает спорным момент с незасчитанном голом «Локомотива».

СКА одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

« » забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Вас не тревожит, что по факту уже второй раз за короткое время ваша команда пропускает на последней секунде после проигранного вбрасывания?

– Но в этот раз такого не случилось.

– Вы все равно проиграли вбрасывание, и был спорный момент.

– В чем был спорный момент? Судья сразу поднял руку – соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента.

Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.