Матч ВХЛ «Металлург» – АКМ перенесли из-за выключившегося на арене света в результате урагана
Матч между «Металлургом» и АКМ в рамках ВХЛ перенесли из-за урагана.
В Новокузнецке, где проходила игра, наблюдаются сильные порывы ветра, а также проблемы с электричеством. На арене погас свет, командам пришлось покинуть лед и уйти в раздевалки.
«В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью продолжения матча «Металлург» Новокузнецк — АКМ Тульская область в установленную дату, лига приняла решение о переносе на более поздний срок данного матча.
Дата, время начала и место проведения матча будут определены дополнительно по согласованию с клубами», – говорится в заявлении ВХЛ.
Стоит отметить, что матч проходил на арене «Кузнецкий лед».
Почти весь полумиллионный город без воды и света. Питьевой воды в магазинах нет. Ветер невероятный уже больше 12 часов не успокаивается.
И это не беру в расчёт вырванные с корнем деревья. Вроде, заезженное при ураганах словосочетание, но каждое такое дерево выглядит впечатляюще, а их у нас несколько десятков по всему городу.
В общем, прерванный хоккейный матч - сущий пустяк по сравнению со всей этой страшной ситуацией. Сидите дома.