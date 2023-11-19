Матч ВХЛ «Металлург» – АКМ перенесли из-за выключившегося на арене света в результате урагана

Теги Металлург Нк происшествия ВХЛ АКМ Хоккей

Матч между «Металлургом» и АКМ в рамках ВХЛ перенесли из-за урагана.

В Новокузнецке, где проходила игра, наблюдаются сильные порывы ветра, а также проблемы с электричеством. На арене погас свет, командам пришлось покинуть лед и уйти в раздевалки.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью продолжения матча «Металлург» Новокузнецк — АКМ Тульская область в установленную дату, лига приняла решение о переносе на более поздний срок данного матча.

Дата, время начала и место проведения матча будут определены дополнительно по согласованию с клубами», – говорится в заявлении ВХЛ.

Стоит отметить, что матч проходил на арене «Кузнецкий лед».

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1 комментарий

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Melo_destiny
Это не просто ураган, а настоящее стихийное бедствие. Два человека погибли - ехали на машине и чётко на неё упало дерево. Шестеро пострадали. В телеге гуляет видео, где на женщину обрушилась вывеска с торгового центра.

Почти весь полумиллионный город без воды и света. Питьевой воды в магазинах нет. Ветер невероятный уже больше 12 часов не успокаивается.

И это не беру в расчёт вырванные с корнем деревья. Вроде, заезженное при ураганах словосочетание, но каждое такое дерево выглядит впечатляюще, а их у нас несколько десятков по всему городу.

В общем, прерванный хоккейный матч - сущий пустяк по сравнению со всей этой страшной ситуацией. Сидите дома.
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