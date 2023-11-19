Матч ВХЛ «Металлург» – АКМ перенесли из-за выключившегося на арене света в результате урагана

Матч между «Металлургом» и АКМ в рамках ВХЛ перенесли из-за урагана.

В Новокузнецке, где проходила игра, наблюдаются сильные порывы ветра, а также проблемы с электричеством. На арене погас свет, командам пришлось покинуть лед и уйти в раздевалки.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью продолжения матча «Металлург» Новокузнецк — АКМ Тульская область в установленную дату, лига приняла решение о переносе на более поздний срок данного матча.

Дата, время начала и место проведения матча будут определены дополнительно по согласованию с клубами», – говорится в заявлении ВХЛ.

Стоит отметить, что матч проходил на арене «Кузнецкий лед».