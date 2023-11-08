Максим Кицын: «Югра» – клуб уровня КХЛ. Здесь отличная школа, много молодежи, хороших игроков в составе. Команда решает только максимальные задачи»

Максим Кицын считает «Югру» клубом уровня КХЛ.

Нападающий высказался о своем обмене в «Югру» из новокузнецкого « ».

– Болельщики «Югры» и «Металлурга» были удивлены обменом. А вы?

– После заключительной игры домашней серии пришел на тренировку, меня вызвали и объявили об обмене. Переход стал сюрпризом, никаких предварительных разговоров со мной не было.

– Как его объяснить?

– Мы люди подневольные, наша задача – играть в хоккей, концентрироваться на игре. В моем контракте не было пункта о запрете на перемещения, так что тут все по закону.

Вообще это вопрос к генеральному менеджеру «Металлурга». Он сказал, что и мне, и команде нужна перезагрузка. Я с этим не согласился, но решение уже оказалось принято и смысла доказывать что-то уже не было.

– Как восприняли то, что обменяны именно в «Югру»?

– « » – очень хорошая команда, один из традиционных лидеров , клуб уровня . Здесь отличная школа, много молодежи, всегда много хороших игроков в составе. Команда решает только максимальные задачи.

В принципе обо всем этом и рассказал генеральный менеджер «Югры» Сергей Владимирович Гусев. Рад, что меня ждали в Ханты-Мансийске и работали над обменом. Отличный вызов в карьере! – сказал нападающий «Югры» .