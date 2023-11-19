Алексей Терещенко высоко оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Панарин ранее отметился дублем в матче с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Артемий и дальше будет штамповать. И вообще, он один из лучших нападающих в НХЛ. Радует, что наш парень в лидерах бомбардирской гонки, и что он бьет рекорды. Это здорово», – сказал трехкратный чемпион мира.

Напомним, Панарин уже пять игр подряд набирает два и более очка. Форвард стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона-2005/06, кому удавалось провести минимум 5 матчей с двумя и более очками.