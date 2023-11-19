Кучеров с 2+1 стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин с дублем и рекордами – 2-й

Никита Кучеров стал 1-й звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин – 2-й.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с дублем в ворота «Монреаля» (5:2).

Вторая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Нью-Джерси» (5:3). Он набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона, обновив рекорды клуба и среди россиян в .

Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче против «Эдмонтона» (6:4).