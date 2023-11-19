Кучеров с 2+1 стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин с дублем и рекордами – 2-й

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Трент Фредерик Хоккей

Никита Кучеров стал 1-й звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин – 2-й.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик с дублем в ворота «Монреаля» (5:2). 

Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с дублем в ворота «Нью-Джерси» (5:3). Он набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона, обновив рекорды клуба и среди россиян в НХЛ

Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче против «Эдмонтона» (6:4). 

4 комментария

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Rodgeras
Наконец то Кучера оценили по достоинству!
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Фтемноте
Блин, как он в моменте со второй шайбой прям на маленьком пятоке разобрался с тремя нефтеными поленьями. Только на повторе видно как технично было исполнено. Высший пилотаж от Кучерова. Хотя на общем кадре будто всё легко получилось
+6
-2
+4
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Тёма Тёма
Никита - силён! Фанат своего дела, а это и приносит плоды. Надеюсь, не сбавит темп.
+4
-2
+2
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