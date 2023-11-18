Коди Керран: «Обожаю готовить. Но в Минске так дешево в ресторанах, что проще куда-нибудь выбраться»

Коди Керран поделился впечатлениями от жизни в Минске.

– Минск как город мало похож на Магнитогорск?

– Ха-ха, я ждал этого вопроса. Все зависит от восприятия. Конечно, Минск красивее, здесь всегда есть чем заняться. Большие торговые центры, рестораны, мой любимый гольф-симулятор и так далее. В белорусской столице не заскучаешь.

В Магнитогорске всего этого меньше, но пару хороших ресторанов было, как и боулинг с бильярдом. Так что на досуге тоже находили, чем заниматься. Считаю, главное – не где ты проводишь время, а с кем. Коллектив в «Металлурге» был хороший.

– Живя сейчас на другом континенте, сильно скучаешь по Канаде?

– Очень! Мне не хватает дома, родных, посиделок с чашкой кофе… Уже лет десять не праздновал Рождество на родине. Комфортнее и безопаснее всего чувствую себя там, где вырос.

Не хватает и кое-какой еды – например, в провинции Альберта, где расположен Калгари, лучшая говядина в Канаде, а, возможно, и во всей Северной Америке. Или куриных крылышек, очень люблю их.

Но в Минске мне нравится. И раньше знал, что это один из лучших городов в КХЛ. Здесь вкусная еда, в том числе местная – правда, названий не помню. Кстати, я сам обожаю готовить, особенно спагетти и стейки. Однако в белорусской столице такая дешевая еда в ресторанах, что проще куда-нибудь выбраться, – сказал защитник минского «Динамо» в интервью «ПБ».