Минское «Динамо» Квартальнова победило «Ак Барс». Керран забил победный гол на 57:52

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов видео Динамо Минск КХЛ Коди Керран Хоккей

Дмитрий Квартальнов обыграл свою бывшую команду – «Ак Барс».

Минское «Динамо» победило казанский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Решающую шайбу на отметке 57:52 забросил защитник команды из Беларуси Коди Керран.

Минчане набрали 9 очков в 10 матчах и находятся на девятом месте в таблице Западной конференции.

«Ак Барс» имеет в своем активе 14 баллов в 10 играх и расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции.

3 комментария

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Oleg Kovel
Победили Казань. Это здорово. Однако судя по матчам с Ак Барсом и с Торпедо Вельмакин не вратарь, а если вратарь, то явно не уровня КХЛ
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Tina
Кошмарная игра Ак Барса, вернее небыло игры, Ахтямов в рамке отстоял достойно, молодец тащил, было-бы больше пропущенных. Так играть нельзя и опять сплошные удаления.
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badr
Ответ Oleg Kovel
Победили Казань. Это здорово. Однако судя по матчам с Ак Барсом и с Торпедо Вельмакин не вратарь, а если вратарь, то явно не уровня КХЛ
Сегодня был Фергюссон, Вельмакин с Торпедо был и виноват там только в одной шайбе.
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