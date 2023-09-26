Минское «Динамо» Квартальнова победило «Ак Барс». Керран забил победный гол на 57:52
Дмитрий Квартальнов обыграл свою бывшую команду – «Ак Барс».
Минское «Динамо» победило казанский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Решающую шайбу на отметке 57:52 забросил защитник команды из Беларуси Коди Керран.
Минчане набрали 9 очков в 10 матчах и находятся на девятом месте в таблице Западной конференции.
«Ак Барс» имеет в своем активе 14 баллов в 10 играх и расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции.
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