Минское «Динамо» Квартальнова победило «Ак Барс». Керран забил победный гол на 57:52

Дмитрий Квартальнов обыграл свою бывшую команду – «Ак Барс».

Минское « » победило казанский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

Решающую шайбу на отметке 57:52 забросил защитник команды из Беларуси Коди Керран.

Минчане набрали 9 очков в 10 матчах и находятся на девятом месте в таблице Западной конференции.

« » имеет в своем активе 14 баллов в 10 играх и расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции.