Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с минским «Динамо». Форвард «Куньлуня» подрался с Керраном после забитого гола

Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с минским «Динамо».

« » обыграл команду из Беларуси (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий китайской команды забросил шайбу в первом периоде, отметился результативной передачей в третьем отрезке и сразу же подрался, сделав хет-трик Горди Хоу.

На девятой минуте третьего периода Броссо подрался с защитником из-за возникшей потасовки после гола Остина Вонга.

Добавим, что в этом матче Броссо выиграл 66 процентов вбрасываний – 6 из 9.

Всего же в трех играх текущего сезона нападающий набрал 5 (3+2) очков.