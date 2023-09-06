Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с минским «Динамо». Форвард «Куньлуня» подрался с Керраном после забитого гола

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Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с минским «Динамо».

«Куньлунь» обыграл команду из Беларуси (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий китайской команды забросил шайбу в первом периоде, отметился результативной передачей в третьем отрезке и сразу же подрался, сделав хет-трик Горди Хоу.

На девятой минуте третьего периода Броссо подрался с защитником Коди Керраном из-за возникшей потасовки после гола Остина Вонга.

Добавим, что в этом матче Броссо выиграл 66 процентов вбрасываний – 6 из 9.

Всего же в трех играх текущего сезона нападающий набрал 5 (3+2) очков.

1 комментарий

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marchisio
Лучший!
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