Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с минским «Динамо». Форвард «Куньлуня» подрался с Керраном после забитого гола
Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с минским «Динамо».
«Куньлунь» обыграл команду из Беларуси (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий китайской команды забросил шайбу в первом периоде, отметился результативной передачей в третьем отрезке и сразу же подрался, сделав хет-трик Горди Хоу.
На девятой минуте третьего периода Броссо подрался с защитником Коди Керраном из-за возникшей потасовки после гола Остина Вонга.
Добавим, что в этом матче Броссо выиграл 66 процентов вбрасываний – 6 из 9.
Всего же в трех играх текущего сезона нападающий набрал 5 (3+2) очков.
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