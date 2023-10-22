«Салават» уступил минскому «Динамо», ведя 2:0. Прервалась 5-матчевая победная серия команды Козлова

Завершилась серия побед «Салавата Юлаева» из пяти матчей.

Команда тренера уступила минскому « » (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

В ходе игры уфимский клуб лидировал в счете 2:0, однако позволил сопернику отыграться.

Команда из Беларуси забила голы во втором и третьем периодах, а в овертайме победную шайбу забросил .

«Салават Юлаев» набрал 25 очков в 20 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.

Минское «Динамо» расположилось на седьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 19 играх.