«Салават» уступил минскому «Динамо», ведя 2:0. Прервалась 5-матчевая победная серия команды Козлова

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов видео Динамо Минск КХЛ Коди Керран Хоккей

Завершилась серия побед «Салавата Юлаева» из пяти матчей.

Команда тренера Виктора Козлова уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В ходе игры уфимский клуб лидировал в счете 2:0, однако позволил сопернику отыграться.

Команда из Беларуси забила голы во втором и третьем периодах, а в овертайме победную шайбу забросил Коди Керран.

«Салават Юлаев» набрал 25 очков в 20 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.

Минское «Динамо» расположилось на седьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 19 играх.

17 комментариев

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Павел
При всём уважении,Ежов не вратарь для СЮ 💚💚💚 Самонов 😎👍💚💚💚
+8
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Anthony Wrynn
вроде и победили, но столько моментов запорато просто тихий ужас. Про большинство я вообще молчу, плакать хочется. А вот по самоотдаче молодцы
+2
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Руслан Х
Ответ Павел
При всём уважении,Ежов не вратарь для СЮ 💚💚💚 Самонов 😎👍💚💚💚
Да уж,Ежов в воротах — жди беды.🤷🏻‍♂️
+3
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+2
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vasilijm099@gmail.com
Ответ Павел
При всём уважении,Ежов не вратарь для СЮ 💚💚💚 Самонов 😎👍💚💚💚
Польностью согласен Ежов слаб. Самонов удержал бы победу!!!
+2
0
+2
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Ачиваков Марат
Салават был слабоват, победили ставки.
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Sibai
Да ладно вам переживать вечно тоже не смогут выигрывать
+1
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Сергей Семёнов
Лучше быть углом девана чем болельщиком Динамо
+4
-3
+1
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Стас Майсурадзе
5 игр без Муратова провели с победой, сегодня опять его пустили "болтать" и проиграли... :_(
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Рустем Амиров
Ответ Стас Майсурадзе
5 игр без Муратова провели с победой, сегодня опять его пустили "болтать" и проиграли... :_(
На костёр)
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Ачиваков Марат
Ответ Стас Майсурадзе
5 игр без Муратова провели с победой, сегодня опять его пустили "болтать" и проиграли... :_(
Нес муру всякую Муратов, когда его уберут насовсем, приходится звук приглушать.
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Павел
Честно,даже не знаю. Может третьим вратарём на лавке сидит.
Сейчас он в Торосе играет.
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Павел
Ответ Фирдаус Ахметгареев
Павел я стобой на все сто согласен,а где Вязовой?
Честно,даже не знаю. Может третьим вратарём на лавке сидит.
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Павел
При всём уважении,Ежов не вратарь для СЮ 💚💚💚 Самонов 😎👍💚💚💚
Павел я стобой на все сто согласен,а где Вязовой?
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Руслан Х
Ответ Anthony Wrynn
вроде и победили, но столько моментов запорато просто тихий ужас. Про большинство я вообще молчу, плакать хочется. А вот по самоотдаче молодцы
Жалко за самоотдачу очки не дают.
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Shaiba Bash
Отдали такой матч, обидно
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Ильгиз Халиков
да вы правы два гола с неудобный руки били я думаю мог взять
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Амин Манн
печально, но идём дальше, легко забили, расслабились. Это то о чем говорили про 60 минут
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